KAYSO'dan Vali Günaydın'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, son Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atanan Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun”dileklerini iletti.

Ziyarette Vali Günaydın'a hayırlı olsun dileklerini ileten KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Valimizin tecrübelerinden faydalanarak, birlik beraberlik içerisinde Kayserimizi daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte gayret edeceğiz.Kendilerine Kayseri sanayimiz, OSB'lerimiz ve Serbest Bölgemiz hakkında bilgiler verdik. Valimizin önderliğinde çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Ben kendilerine Kayseri'deki yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KAYSO heyetine teşekkür etti.