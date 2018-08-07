KAYTUR Tesisleri Türkiye’nin en temiz mutfağı olacak

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yatırımların görsel brifingi için basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAYTUR Tesislerini ayda bir gelerek denetleyecek olan dünyaca ünlü şef Yunus Emre Akkor’u basın mensupları ile tanıştırdı. Belediye olarak, yaptıkları herhangi bir işi, işin ustalarıyla yapmayı şiar edindiklerini dile getiren Çelik, “Yunus Emre Bey Selçuklu, Osmanlı ve Türk mutfağını bilen ender otoritelerden biri. Kendisi uluslararası ödülleri olan ve Türkiye’deki bir çok ulusal kanalda program yapan bir değerimiz. Kaytur olarak kendisiyle anlaştık, tesislerimizde servisten, masa düzenine, garsonların kılık kıyafetinden mutfaktaki üretime kadar bize danışmanlık yapmak üzere anlaştık. Ayın belli günlerinde gelip bizlere yardımcı oluyorlar” dedi.

Kendisine ilk kez bir belediye tarafından böyle bir teklifin geldiğini söyleyen Şef Akkor ise, anne tarafından Kayserili olmasının, teklifi kabul etmesinde etkili olduğunu ifade etti. KAYTUR’da yapacakları düzenlemelerle, vatandaşların uygun fiyata katkı maddesiz gıdaya ulaşabileceklerini söyleyen Akkor, “Kaytur benimle görüşmek istediğinde önce çok anlamlı gelmemişti. Çünkü dünya çapında firmalarla çalışıyorum, bir belediyeden iş teklifi geleceğini hiç düşünmemiştim. Sonra ne yapabiliriz acaba diye geldiğimizde, Başkanımızın sonsuz desteğiyle projeye başladık. Tabi ki servis, sunum, yemeklerin lezzeti önemli ama yakın zamanda Kayseri Belediyesinin bütün tesislerinde toplum sağlığına zararlı olan glikoz şurubundan tutun da , trans yağlara kadar, tüm bunlardan arınmış vaziyette Türkiye’de ilk kez bir belediye mutfağı temiz mutfak olarak bahsedilecek duruma gelecek” ifadelerini kullandı.

Akkor’un düzenlemeleri ile yapılan yeni mönüler, Ekim ayından itibaren lezzet arayışında olanlar tarafından tadılabilecek.