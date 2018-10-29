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Kaza yapan araç şarampole düştü

Kayseri’de kaza yapan aracın şarampole düştüğü anlar bir binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kayseri'de kaza yapan aracın şarampole düştüğü anlar bir binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre hafta sonu Talas ilçesine bağlı Anayurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kavşağa hızlı giren iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi.


Kazayı gören vatandaşlar sürücülerin yardımına koştu. Kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, meydana gelen kaza bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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