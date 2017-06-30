Kazada hayatını kaybeden iki kişi

Edinilen bilgiye göre Güney Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada Erciyes Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Eyyup G.’nin sürücüsü olduğu 38 BC 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklenmişti. Feci kazada Eyyup G.’nin annesi Zahide G. ile eşi Şenel G. hayatını kaybetmiş, sürücü ile kızları Ş.N.G. ve E.G. yaralı kurtularak hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Zahide G. ile Şenel G. için öğle namazını müteakip Hunat caminde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Zahide ve Şenel G., şehir mezarlığında toprağa verildi.

Namaza Eyyüp G.’nin görev yaptığı Erciyes Üniversitesi’nden yetkililer, mesai arkadaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.