Kazada ölen genç futbolcu ve babası son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Kayseri Demirspor'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Dutar, babası Veli Dutar ile beraber son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saat 08.00 sularında Sivas - Ankara karayolu üzerindeki Direkli- Bedirli kavşağında meydana gelen trafik kazasında babası Veli Dutar ile birlikte hayatını kaybeden genç futbolcu Mehmet Dutar'ın cenaze namazı Kayseri Hunat Camii'nde kılındı. Cenaze törenine, Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Demirspor Kulübü Yöneticileri, sporcular ve ailesi katıldı.

Cenazede konuşan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, “Amatör camiamızın çok acılı bir günüdür. Kayserispor'un alt yapısında yetişen en son Demirspor da futbol oynayan Mehmet kardeşimizi rabbim bizden daha çok seviyormuş ki bizden çok erken aldı. Mekanı cennet olsun. Çok ahlaklı ve çok temiz bir çocuktu. Sabah 05.58 sıralarında instagramdan bir hikaye atıyor. Yeni bir hayat yeni bir yaşam diye. Elim bir trafik kazasında kaybediyoruz. Hayat böyle birleş kim ne yaparsa yapsın. Yolun sonu orasıdır. Erken olunca bizleri hüzne boğdu. Amatör camia olarak gerçekten çok üzüldük. Benim ricam mehmetimizn adına iyi bir sezon olmasıdır. Onun adını yaşatmak bizim en büyük görevlerimizden birisi olacaktır. Babası da Mehmet de Nur içinde yatsın” diye konuştu.

Demirspor Başkanı Yılmaz Öztürk de Mehmet'in çok beyefendi biri olduğunu ifade ederek, “Bir fidan büyütüyoruz, tam mahsül alacağımız sırada şansız bir şekilde kaybediyoruz. Bu tür kazaların olmaması için daha dikkatli olmamız lazım. Gerçekten çok elim bir kaza oldu. Çok temiz çok beyfendi bir çocuktu. Utangaç mahcup bir insandı. En ufak bir arzusunda yüzü kızararak gelirdi. Çok da seviyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Genç futbolcu Mehmet Dutar ve babası Veli Dutar'ın cenazeleri İldem Mezarlığında toprağa verildi.

Olay nasıl olmuştu?

Tokat'tan Sivas'a gelen Mehmet A. idaresindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü, Veli Dutar idaresindeki 38 BJ 247 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışmış ve kazada otomobil sürücü Veli Dutar ile aynı araçta bulunan Mehmet Dutar olay yerinde hayatını kaybetmişti.