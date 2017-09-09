Kazım Karabekir’de 392 konutun temeli atıldı

Kazım Karabekir Mahallesi’nde temeli atılan kentsel dönüşüm konutlarının temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynakları önceki Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Hülya Atcı Nergiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl ve İlçe Başkanları, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Mesleki Oda ve Dernek Başkanları, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti.

Aziz Şehitlerimizin anısına İstiklal Marşı ve Dua sonrası başlayan törende; Semt halkının ve kentsel dönüşüm istediklerini ve bu projeye sahip çıktıklarını yine birçok ev sahibinin gecekondularını kendilerinin yıktığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Bugün Kazım Karabekir semtinde 7 bloktan oluşan 392 dairenin temelini atıyoruz. 2015 yılı TÜİK verilerine göre emlak değeri açısından en çok alım satım yapılan 10. İlçe olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmalarımızın en büyük göstergesidir. Şimdiye kadar 5344 daire inşa ettik. Kazım Karabekir Mahallesi bu kentsel dönüşüm ile sosyal, ekonomik ve toplumsal değişime uğrayacaktır. Belediye bu yıl 23 ihalede 42 bloktan oluşan toplam 1905 daire ve 43 dükkan ihale ettik. Kentsel dönüşüm için yeni binalar yapıyoruz. Semt pazaryeri inşa ettik. Çok amaçlı parklar yapıyoruz. Yani Kazım Karabekir artık eski Kazım Karabekir Mahallesi değildir. Hayırlı olsun! Burada olduğu gibi hizmetler zincirini tamamlayarak, her hafta bir tesisimizi bölge halkının hizmetine sunuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, konuşmasında kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak yapılacak olan bu çalışmanın çok detaylı ve uzman bir kadroya gerek duyulduğunu çünkü çalışmanın ekonomik, sosyal, toplumsal, çevresel gibi birçok konuyu kapsadığını kaydetti.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise Kayseri belediyelerinin geleceğe yatırım yaptığını adeta mahalleleri yeniden dizayn ettiklerini ve semtler arası sosyal dengenin sağlanmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuşmasında “Her hafta bir açılış veya temel atma töreni ile şehrimizin güzelleşmesi açısından çok önemli Kayseri Belediyeciliği örnek bir belediyecilik sergilemektedir. Kalitesi düşük yapılardan yaşam kalitesi daha yüksek daha modern ve konforlu binalar inşa edilmektedir. Melikgazi Belediyesinin geleceğe yatırım yapmaktadır. 20 yıl önce gecekondu olan mahalleler şimdi prestij semtlere dönüşmektedir. Yeni bir belediyecilik modeli oluşturan ve örnek gösterilen Türkiye’de Referans Belediye olarak bilinen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kutluyorum” dedi.

Törende ayrıca Mahalleye Aileye Sağlık Merkezi ile Kura’an Kursu yaptıran Kayserili Hayırsever Mustafa Kodan ile Eşi Hayriye Kodan’a Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından teşekkür plaketi verildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Bizlere güvenen, her zaman sağduyu ile yaklaşan ve yardımcı olan Kazım Karabekir Mahallemizin çok değerli sakinlerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Temel ama Tören sonrası katılımcılara ekmek arası kavurma ve ayran ikramında bulunuldu.