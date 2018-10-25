Kazım Yücel'den Genel Başkan ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediye Meclis Üyesi ve Kocasinan Belediye Başkan Aday Adayı Kazım Yücel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde MHP Kayseri İl Teşkilatına, Kocasinan Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracaatta bulunan Kazım Yücel, temaslarını sürdürürken, son olarak MHP Genel Merkezi'ne bir ziyarette bulundu. Genel merkezde yaptığı ziyaret sırasında Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi de ziyaret eden MHP Kocasinan Belediye Başkan Aday Adayı Kazım Yücel, Kayseri'de gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kazım Yücel, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli genel başkanımızı ziyaret ederek, aday adayı olduğumu ifade ettim" dedi.

Yücel ayrıca, genel merkez ziyaretinde MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Semih Yalçın'ı da ziyaret ederek, bir süre görüştü.