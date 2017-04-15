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15 Nisan 2017 15:45

Kazımkarabekir Mahallesi için kentsel dönüşüm yönetmeliği hazırlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesinin daha bütünlük, disiplin ve örnek teşkil etmesi açısından yönetmelik hazırlandığını söyledi.

Kazımkarabekir Mahallesi için kentsel dönüşüm yönetmeliği hazırlandı

15 Nisan 2017 15:45


2016 yılı ilkbahar aylarında başlayan Kazımkarabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 2016 yılı Ekim ayı başlarında bakanlar kurulu ile onaylandığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımlar ile örnek ve referans belediye olmuştur. Birçok belediye çalışmalarımızın projesini istemektedir. Kayseri Belediyeciği artık ülkemiz için bir ders konusu olmuştur. Bunda en büyük pay kurum ve kuruluşlar ile birliktelik ve paylaşımcı çalışmalardır. Çalışmalar da bütünlük ve disiplin sağlandığında başarı arkasından geliyor. Kazımkarabekir Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm Çalışmasında bütünlük sağlamak, diğer çalışmalara örnek ve temel teşkil etmesi ve elde yazılı bir uygulama belgesi olabilmesi için yönetmelik hazırlamaya karar verdik. Böylece sorulan her soruya yönetmelik maddelerinde cevapları bulunacaktır” dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, referans belediye olmanın şartlarından birinin de hizmeti bir program ve yasal dayanak içerisinde sunmak olduğunu sözlerine ekledi.




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