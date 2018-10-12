KBB Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı

Dr. Murat Doğan, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ekibine katılan Doç. Dr. Murat Doğan, 2010 yılında Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak göreve başladı. Doç. Dr. Murat Doğan ses, konuşma ve yutma bozukluklarının tanı ve tedavisindeki önemli çalışmaları ile tanınıyor.

1974 Sakarya doğumlu Doç. Dr. Murat Doğan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra sahaya inerek mesleki hayatına pratisyen hekim olarak devam etti. 2004-2010 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2018 yılında Doçentlik unvanını alan Doç. Dr. Murat Doğan'ın birçok bilimsel çalışması bulunuyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz ekibine tam zamanlı katılmasıyla ilgili "Acıbadem'de hizmet vermekten mutluluk duyuyorum" açıklamasında bulundu.