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10 Ocak 2017 11:04

Kebap dükkanına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kebap dükkanına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

10 Ocak 2017 11:04

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kebap dükkanına yapılan operasyonda 100 gram metamfetamin, F serisi iki adet 1 dolar ve iki adet tabanca ile 10 bin TL ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas Caddesi’nde bulunan bir kebap dükkanına operasyon düzenlendiği öğrenildi. Yapılan operasyonda A.G., M.D. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, F serisi iki adet 1 dolar, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin TL para ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, A.G., M.D. ve B.A. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını kaydetti.



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