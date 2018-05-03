Kebapçılar Ustalık Belgesini yemin ederek aldı

Sınavda başarılı olanlar yemin ederek belgelerini aldı.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun ‘Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik’ kapsamında Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Olarak Kapsam Dışı Meslek Dallarında (Kebapçılık, Pide ve Lahmacun İmalatçılığı, Simit poğaça vb. İmalatçılığı) henüz belgesini almayan üyeler ve çalışanlarına uygulamalı sınav yaptı. Sınav hakkında bilgiler veren Oda Başkanı Altan Aydemir; “Biliyorsunuz kapsam dışı meslek dallarında kebapçılık, pide ve lahmacun, simit poğaça imalatçılığı dallarında henüz belgelerini almayan üyelerimiz ve yanında çalışanların yönetmelik gereği yılda iki kez yazılı ve uygulamalı sınav düzenliyoruz. Başarılı olanlara ‘ustalık belgesi’ vermekteyiz. 27 Nisan tarihinde kalfalık sınavını, 2 Mayıs tarihinde ustalık sınavı yapılmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan kursiyerlerimizi belgelendirmek için uygulamalı sınav yapacağız” dedi. Sınava katılan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ise, ustalara mesleklerinde uyması gereken kurallar hakkında bilgiler vererek; “İnşallah mesleklerimizi en iyi şekilde icra edeceğiz. AHİ kültürüne sadık kalarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak işimizi yapacağız. Yeminimize sadık kalıyoruz, mesleğinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sınavda ustalar kebap, simit, poğaça, pizza gibi ürünlerde hünerlerini sergiledi. Başarılı olanlar et ve ekmeğe el basarak yemin etti. Üyelere belgeleri KESOB Başkanı Ahmet Övüç ve Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir tarafından verildi.