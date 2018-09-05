Kendi bağırsağından mesane yapıldı

Ünal, operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

İşçi emeklisi 58 yaşındaki Aladdin Ünal, yaklaşık 1 yıldır, mesanesinde oluşan tümörün oluşturduğu sorunlarla boğuşuyordu. İdrarında kan ve yanma şikayetiyle hastaneye giden Ünal ameliyat alındı. TUR adı verilen kapalı ameliyat geçiren Ünal’ın ameliyat sırasında, mesane içinde kansere yol açan bir tümör belirlenmiş ve bu tümör mesanenin kas tabakası içinde ilerlediği belirlendi. Acıbadem Kayseri Hastanesi’ne gelen Aladdin Ünal’ı Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Demirtaş muayene etti. İdrarda yanma, idrardan kan gelmesi, gece idrara çıkma şikayetleri devam eden Aladdin Ünal, radikal sistektomi ameliyatı olabilmesi için yeniden çok yönlü tıbbi değerlendirmeler yapıldı. Araştırmalar, tümörün yalnızca mesanede olduğunu gösterince, tedavi süreci başladı. Doç. Dr. Abdullah Demirtaş radikal sistektomi ameliyatının üroloji alanındaki en zor birkaç ameliyattan biri olduğunu vurgulayarak; “Bu ameliyatta mesaneyi tümden çıkarmak gerekiyor. Mesaneyle birlikte prostatı da alıyoruz. Zira araştırmalar, sistektomi yapılan hastaların yüzde 2-5’inde birlikte prostat kanseri de bulunmaktadır" dedi. Tümör nedeniyle mesanenin mutlaka alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Abdullah Demirtaş; ince bağırsağı ya da kalın bağırsağı kullanarak mesane yapıldığını belirterek; “Özel yöntemlerle kalın bağırsağın sigmoid kısmı küre haline getirerek mesane işlevi görmesini sağlıyoruz. Mesane haline getirilen bu bağırsağı da idrar kanalına bağlıyoruz. Bu yöntem sayesinde hasta iyileşince bağırsaktan yapılan mesane normal işlevini yerine getiriyor. Dolayısıyla hasta da mesaneden kaynaklanan sorunları geride bırakıyor” diyor" ifadelerini kullandı. Radikal sistektomi ameliyatlarına üroloji başta olmak üzere genel cerrahi uzmanlarının girdiğine dikkat çekerek şunları söyledi;

"Bu ameliyatlar hasta hazırlanması sürecinden başlayarak birden fazla tıbbi bölümü ilgilendiren mültidisipliner bir süreç. O yüzden farklı alandaki uzmanların birlikte çalışması ve deneyimi yüksek iyi bir ekip olması, ameliyatın başarısını artırıyor.”

Aylar süren şikayetleri son buluyor!

Aladdin Ünal, ameliyattan 10 gün sonra taburcu olurken, mesaneye bağlı idrar şikayetlerini geride bıraktı. Kendisinin yeni mesaneye alışması biraz zaman alacak olsa da artık aylardır yaşadığı ağrı ve yanma şikayetlerini geride bıraktı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Demirtaş mesane kanserinin giderek yaygın görülen bir hastalık olduğunu ifade ederek; “Erkeklerde kadınlardan 4 kat fazla görülen ve toplumun yaşlanması ile birlikte daha sık rastlanan bir hastalık bu. Çoğunlukla orta ve ileri yaş grubunda görülüyor. Dolayısıyla yaşlandıkça mesane kanseri riski de artıyor” dedi.

Sigara kullanımının önemli bir neden olduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Demirtaş; sigara içenlerde içmeyenlere oranla risk arttığını, ayrıca plastik ve lastik sanayinde çalışanların, baca temizleyicilerinin önlem alınmadığında yine riskli ortamda bulunduklarını bilmeleri gerektiğini vurguladı.