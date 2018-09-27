Kentsel Dönüşüm İle Melikgazi Yenileniyor, Gelişiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projeleri ile mahallelerin hızla dönüştüğünü bu dönüşüme paralel olarak Melikgazi'nin hızla yenilendiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerdeki riskli yapıların yıkılarak yerlerine sosyal donatıları ile son derece modern ve yaşanılabilir konutlar inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi'de yaşayan mahalleleri yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükselterek huzur içerisinde güvenle ikamet edecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Belediyemizce geliştirilen projeler ve bakanlığımızın destekleri ile 2015 yılından bu yana Karacaoğlu, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt, Küçükali, Kazım Karabekir ve Anbar, Mahallelerimizde toplam 7200 dairelik 128 blokun temeli attık. Bu blokların inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. 24 blok tamamlanarak toplam 1240 daireyi hak sahiplerine teslim ettik” dedi.

Ekim ayı içerisinde 8 bloktan oluşan toplam 250 dairenin daha tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 2019 yılın sonunda tüm mahallelerdeki inşaatların tamamlanacağını ve dairelerin hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.