Kerim bebek için ’Gözünü Kapat’ eylemine destek verdiler

Suriye’nin başkenti Şam’da Beşşar Esad rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta’nın simgesi haline gelen küçük Kerim’in durumu görenlerin içini burkmuştu. Türkiye’nin sahip çıktığı küçük Kerim’e Kayseri’den de destek geldi. Kayseri Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı oyuncuları sol gözlerini kapatarak ’Kerim Bebek İçin Gözünü Kapat’ eylemine destek verdi.

Kayseri Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı oyuncularından Ali Yavuz, "Kayseri Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Ampute futbol takımı ve futbolcuları olarak biz de eyleme katıldık. İnsanlık adına Kerim bebekler yok olmasın yaşasın insanlık. Yıllarca bizim çocuklarımız terörden dolayı baba sevgisinden mahrum kaldılar yaşamlarını buruk şekilde devam ediyorlar. Bu acıyı en iyi Türk milleti biliyor" dedi.