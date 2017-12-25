Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 09:45

Kerim bebek için ’Gözünü Kapat’ eylemine destek verdiler

Kayseri Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı oyuncuları, Kerim bebek için ’Gözünü Kapat’ eylemine destek verdi.

Kerim bebek için ’Gözünü Kapat’ eylemine destek verdiler

25 Aralık 2017 09:45


Suriye’nin başkenti Şam’da Beşşar Esad rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta’nın simgesi haline gelen küçük Kerim’in durumu görenlerin içini burkmuştu. Türkiye’nin sahip çıktığı küçük Kerim’e Kayseri’den de destek geldi. Kayseri Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı oyuncuları sol gözlerini kapatarak ’Kerim Bebek İçin Gözünü Kapat’ eylemine destek verdi.


Kayseri Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı oyuncularından Ali Yavuz, "Kayseri Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Ampute futbol takımı ve futbolcuları olarak biz de eyleme katıldık. İnsanlık adına Kerim bebekler yok olmasın yaşasın insanlık. Yıllarca bizim çocuklarımız terörden dolayı baba sevgisinden mahrum kaldılar yaşamlarını buruk şekilde devam ediyorlar. Bu acıyı en iyi Türk milleti biliyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
6
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    6°C
  • Çarşamba
    Sisli
    11°C
  • Perşembe
    Sisli
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç