Kesintisiz ulaşım yatırımları sürüyor

Osman Kavuncu Bulvarı Şehir Terminali önüne yapılacak katlı kavşak için ihaleye çıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Kesintisiz trafik için yapılan katlı kavşaklara bir yenisi de Şehir Terminali önünde eklenecek. Belsin Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı’nın geçeceği güzergahta yapılması planlanan iki katlı kavşaktan ilkinin ihalesi yapıldı. Osman Kavuncu Bulvarı, Şehir Terminali önüne katlı kavşak yapımı işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 24 milyon 734 bin TL olan ihaleye 6 firma katıldı.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

"Önsöz İnşaat: 17 milyon 447 bin TL, Yapı Tesis İnşaat: 17 milyon 659 bin TL, Helpek İnşaat: 17 milyon 869 bin TL, Avas Grup İnşaat: 19 milyon 128 bin TL, Akçelik İnşaat-Gürtur İnşaat Ortaklığı: 21 milyon 749 bin TL, Metroray İnşaat: 21 milyon 898 bin TL."

İhale, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından sonuçlanacak. Büyükşehir Belediyesi, 23 Mayıs Çarşamba günü de Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Şehir Hastanesi yanındaki katlı kavşağın ihalesini yapacak.