KESOB Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Divan başkanlığını Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan’ın yaptığı toplantı, yönetim kurulu faaliyetlerinin okunması ile devam etti.

Toplantıda bir konuşma yapan KESOB Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Övüç, esnafların sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini söyleyerek, “ 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince belirlenen takvime bağlı kalarak el birliğiyle odalarımızın genel kurullarını tamamladık. Genel kurulları tamamlayarak güven tazeleyen ve ilk kez seçilen başkanlarımı ve yönetim ile denetim kurulu üyelerini tebrik ediyoruz. Geride bıraktığımız 4 yıllık çalışma döneminde şahsıma, yönetim kuruluma ve diğer organlarımıza gösterdiğiniz güvene layık olmak ve bize emanet edilen makamın saygınlığını ve itibarını koruyarak tüm esnaf ve sanatkarlarımıza faydalı olabilmek için var gücümüzle çalıştık. Kurullarımıza verdiğiniz yetkiyi yasa ve yönetmelikler içerisinde kalarak kullanmaya gayret gösterdik. KESOB olarak birliğimize bağlı 41 odamıza da eşit mesafede durarak odalarımızın, oda üyesi esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösterdik” şeklinde konuştu.

Mevcut Başkan Ahmet Övüç ve Elektrik-Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan’ın aday olduğu seçimde, oy verme işlemi devam ediyor.