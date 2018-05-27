KESOB Başkanı Ahmet Övüç, birlik olarak her zaman üyelerin menfaatine iş yaptıklarını söyleyerek, bu kapsamda gıda toptancıları için Yeni Toptancılar ve Gıdacılar Sanayi Sitesi’nin inşaatına başlayacaklarını belirtti.

Sitenin konumunun çok iyi olduğunu kaydeden Övüç, siteyle ilgili şu bilgiler verdi:

“Gıda Toptancıları Sitesi olarak bir sitenin inşaatına başlıyoruz. Burada esnaf ve sanatkarımızın güç durumuna göre 240, 360, 480 ve 960 metrekare dükkanlar yapılacak. Yerimiz yeni halin önündedir. Kuzey çevre yoluna ve ana yola yakındır. İnşallah gıda toptancısı kardeşlerimizi burada değerlendirmek, kooperatif marifetiyle biraz krediler ve birazda uzun ödemeler ile dükkan sahibi yapacağız. Şuanda mülkiyet almak zor olduğu için bu kardeşlerimizi de bu durumdan yararlandırmak istiyoruz. Kooperatifimizin yeri bellidir. Arzu eden arkadaşlarımız hem yerimizi ziyaret ederler, hem de bilgi alabilirler. Burası modüler yapı olduğu için istediği alanda dükkan olması mümkün oluyor.”