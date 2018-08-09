Aladdin Keykubad’ın yazlık sarayının olduğu mekanda başlatılan kazılardaki elde edilen verilerin Türk tarihine ışık tutması bekleniyor.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ile birlikte Keykubadiye kazı alanında incelemelerde bulunarak Kazı Başkanı Prof Dr.Ali Baş ve kazı heyetinde bulunan Prof.Dr.Remzi Duran, Araştırma Görevlileri, Dr. Şükrü Dursun ve Necla Dursun’dan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Kazı çalışmaları hakkında Keykubadiye Kazısı Başkanı Prof Dr.Ali Baş yaptığı açıklamada; "2018 yılı kazı çalışmalarımıza geçen seneki kazının devamı niteliğinde Kuzey yöndeki su kaynağına doğru çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keykubadiye Sarayın özgün durumu ile ilgili verilerin hepsi toprak altında bulunuyor. Bu duvarların açığa çıkarılmasına yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Kayseri Şeker’in ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kazı çalışmalarımızdaki desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada; "Kazı ekibinin değerli çalışmalarını yerinde müşahade etmek için Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte geldik. Bilindiği üzere burası Kayseri şekerin arazisi içerisinde bulunan tarihi bir mekan. Bu mekanda 1.Alaaddin Keykubad’ın yazlık sarayının kalıntıları bulunuyor1.Aladdin Keykubat Anadolu Selçuklu’nun büyük sultanlarından bir tanesidir. Bu kazılarda çıkan belgelerden gördüğümüz kadarıyla 1.Aladdin Keykubat, Sultanı muazzam olarak adlandırılan bir Sultandır. Aynı zamanda Anadolu’yu da ihya eden bir Sultan, onun yazlık Sarayı ile ilgili bu çalışmalar gerçekten çok anlamlı değerlidir.

Burası, Türk sarayları adına Türkiye’de yapılan önemli kazı alanıdır. Bu çalışmalar beş sene önce sondaj çalışması izni almamız sonucunda başladı. Sağ olun daha sonra siz de arkeolojik kazı çalışma iznini de alarak kazı çalışmalarını uzman bir ekiple sürdürüyorsunuz. Burada çıkacak sonuçları belki tarihe ışık tutacak ve belki bizim tarihi mirasımızı tekrardan ihya edilmesine katkı sağlayacak. Anadolu’daki Türk tarihi açısından da belki de farklı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bunun için de çalışmalarınız çok değerli ve anlamlıdır. Biz size zor şartlarda fedakarca yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı şükranlarımızı ifade ediyoruz. Kayseri Şeker olarak iş ve buna karınca kararınca katkı sağlıyor olmak bizim için bir şereftir." diye konuştu.