Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 10:30

Keykubat meyve veriyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin en büyük sosyal yaşam alanı haline gelecek olan Keykubat ile yakından ilgileniyor.

Keykubat meyve veriyor

17 Mayıs 2018 10:30

Üç hafta önce dikilen ağaçların gelişimini inceleyen Başkan Çelik, meyve bahçesindeki bazı ağaçların meyve verdiğini görünce çok mutlu oldu.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Park olarak planlanan Keykubat Tepesi’ne Nisan ayının sonunda binlerce vatandaşın katılımıyla toplam 17 bin 235 boylu ağaç dikilmişti. Keykubat Projesi ile yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ağaçların gelişimini görmek için Keykubat Tepesine çıktı.


Başkan Mustafa Çelik, Keykubat’ta 11 bin metrekarelik alanda yapılan meyve bahçesini de gezdi. Üç hafta önce dikilen 25 farklı çeşitten 774 meyve ağacından bazılarının meyve verdiğini gören Başkan Mustafa Çelik, çok mutlu oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç