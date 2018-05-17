Keykubat meyve veriyor

Üç hafta önce dikilen ağaçların gelişimini inceleyen Başkan Çelik, meyve bahçesindeki bazı ağaçların meyve verdiğini görünce çok mutlu oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Park olarak planlanan Keykubat Tepesi’ne Nisan ayının sonunda binlerce vatandaşın katılımıyla toplam 17 bin 235 boylu ağaç dikilmişti. Keykubat Projesi ile yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ağaçların gelişimini görmek için Keykubat Tepesine çıktı.

Başkan Mustafa Çelik, Keykubat’ta 11 bin metrekarelik alanda yapılan meyve bahçesini de gezdi. Üç hafta önce dikilen 25 farklı çeşitten 774 meyve ağacından bazılarının meyve verdiğini gören Başkan Mustafa Çelik, çok mutlu oldu.