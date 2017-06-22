Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programında, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne üye kentte çalışan ulusal ve yerel basın çalışanları, kurumların basın müdürleri katıldı. Burada konuşma yapan Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, TOKİ ile yapılan çalışmalarda belli bir noktaya gelindiğini ifade ederek, cemiyet üyelerine yaptırılacak konutlar için “Bundan sonraki süreç bizde” dedi. Kösedağ konuşmasına, “Bu mutlu tabloyu gördükten sonra bir şey söylemek istiyorum. Son bir yılda üyelerimiz için uğraştığımız bir proje var. TOKİ ile yapılan çalışmalar neticesinde çok önemli bir mesafe kat ettik. Araziyi bulduk, tescilini yaptırdık. Artık bundan sonra proje ve plan aşamasında. Allah’ın izniyle bayram sonrasında üye alımlarına başlayacağız, bundan sonraki süreç artık bizim elimizde” diye konuştu.

Programa aileleriyle birlikte katılan gazeteciler, gündemin yoğunluğunu birbirleriyle sohbet ederek atma imkanı buldu.