KGC’den Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Yapılan Genel kurul Toplantısı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni bir yönetim kurulu oluştuğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni oluşan Yönetim Kurulu Üyelerine bu ziyaretleri için teşekkür etiğini ifade ederek; gazetecinin kamu yararına ve kamu adına görev yaptığını dolayısı ile toplumun her kademesini ilgilendirdiğini ve bilgilendirdiğini kaydetti.

Toplumun her kademesi için haber peşinde olan ve gündemi belirleyen, toplumu bilgilendirmesi yanında bilinçlendiren haber ve yazıları ile gazetecilerin aslında büyük bir stres altında görev yaptıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kamu adına yapılan çalışmanın kamu yararına olabilmesi için haberler tarafsız, adil, cevap hakkı tanıyan haber yapılması gerekmektedir. Soğuk ve sıcak demeden her mevsim şartlarında ve her ortamda görev yapan gazeteciler kamuoyunu aydınlatma adına bir çok kez ölüm ile karşı karşıya kalabilmektedir" dedi.

Medya kuruluşları ile her zaman birlik ve dayanışma içinde olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesinin hizmet ve yatırımlarını Kayseri hatta Türkiye ve dünya kamuoyuna aktaran, tanıtan ve bilgilenmelerin vesile olan gazeteci arkadaşlara çalışanlarım ve Melikgazi halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir süre önce yapılan genel kurulda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Veli Altınkayaise Başkan Memduh Büyükkılıç’a yeni Yönetim Kurulu Üyelerini tanıtarak bir süre sohbet ettiler.