KGC’den Vali Kamçı’ya ziyaret

Geçtiğimiz hafta yapılan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin genel kurulunda başkan olarak seçilen Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretini Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’ya yaptı. Ziyarette konuşan Vali Kamçı, Kayseri basının görevini layıkıyla yapmaya çalıştığını kaydederek, "Basın, önemini her zaman vurgulamaya çalıştığımız bir güçtür. Çok şükür Kayseri’de basınımız iyi gidiyor. Basınımızın bizi 2 yıl içerisinde üzecek bir şeyi olmadı. Arada sırada istenmeyen şeyler olabilir. Basın doğruyu yazar ama her doğru herkes için iyi olmayabilir. O anlamda basın görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor. Biz basınımızdan memnunuz. Kayseri basını bana göre görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor. Küçük aksaklıklar olabilir. Basını yürütmek çok kolay bir iş değil. Özellikle yerel basın zor durumda. Eskiden beri hep söylüyorum, gazete çıkarmak, televizyonculuk yapmak, haber yapmak kolay bir iş değildir. Yerel basının zorluklar içerisinde görevlerini ifa etmeye çalıştıklarına inananlardanım" şeklinde konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, "Bizim tüzüğümüze göre 2 dönem başkanlık yapan arkadaşımız bir dönem ara vermeden bir daha aday olamıyor. Bundan dolayı mevcut başkan arkadaşımız aday olmamıştı. Arkadaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bizde bir liste çıkarttık. İrade ben ve benim kurulumdaki arkadaşlarımın lehinde tezahür etti ve göreve geldik. İlk olarak da devletin temsilcisi olarak da sizi heyetimizle beraber ziyaret ettik. Cemiyetimizin 200 üyesi var. Kayseri’de 150 civarında asın kartlı meslektaşımız var. Sektörümüzde toplam olarak yaklaşık 500’e yakın çalışan var. 3 ajansımızın bölge müdürlükleri burada. Dolayısıyla bir anlamda Kayseri çevre vilayetlerinde basın merkezi gibi konumdadır. Kayseri’deki meslektaşlarımız, devletinin ve milletinin yanında bir yayıncılık anlayışı ile hareket ediyorlar" diye konuştu.