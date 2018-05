KGC’ye ziyaretler devam ediyor

Kızılay Şubesi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Veli Altınkaya; “Yaklaşık 150 yıl önce Osmanlı coğrafyasında kurularak geçen bir buçuk asırlık sürede sadece Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında değil topyekün dünyada yara sarmak için faaliyet gösteren Kızılay’ın Kayseri şubesi bir asıra yakın şehrimizde faaliyet gösteriyor. Kızılay’ın dünyanın her tarafında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini, her zaman mazlumun, mağdurun yanında olduğunu taktirle takip ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda Kızılay, Anadolu insanının hatta dünyadaki mazlum ve mağdur insanların saygı ve güven duyduğu önemli bir kuruluş. Kızılay Kayseri’de çok sayıda önemli etkinliklere imza atıyor" dedi.

KGC’ye başkan olarak seçilen Veli Altınkaya’yı tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Kızılay Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ise; “Kızılay Kayseri şubemiz 700 şube içinde performansıyla en fazla puan kazanarak Türkiye birincisi olduk. Bunda da halkımızın ve basınımızın çok büyük desteklerini gördüğümüz için başarı böyle yakalandı. Çalışmalarımız başarıyla devam etmektedir. Biliyorsunuz biz geldiğimizde Kızılayımızda hiçbir faaliyet yokken birçok eserler meydana getirdik. 1 masamız 2 sandalyemiz varken bugün büyük bir kurum haline getirdik. Bunda da en büyük katkı basınımızındır. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni her zaman yanımızda gördük" ifadelerini kullandı.

Hizmet İş Sendikası’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Altınkaya; "Hizmet İş Sendikası hem Kayseri’de yerel yönetimlerle belediyeler hem de çevre illerde sendika faaliyeti gösteren önemli sendikalarımızdan biri. Kayseri, birçok manada şehir dışına yönetici, sendikacı ihraç etmiş önemli şehirlerden biri. Bundan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Hizmet İş Sendikasının Kayseri ve çevresinde binlerce üyesi olduğunu biliyoruz, çok da aktif. Sözleşmeler, ikramiyeler, eğitim seminerleri dolayısıyla Kayseri genelindeki en aktif sendikalardan biri. Dolayısıyla haber odaklı faaliyetleri çok olan sendikalardan biri" şeklinde konuştu. Sendika Başkanı Serhat Çelik ise Altınkaya’ya görevinde başarılar dileyerek sendikanın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kayseri’nin en büyük sendikalarından bir tanesi olduklarını vurgulayan Çelik; “Seçimle geliyoruz ve sorumlu olduğumuz üyelerimiz var. Bizler Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet - İş Sendikası olarak Kayseri’de yaklaşık 24 bin üyemiz bulunmakta. Belediye ve genel hizmetler kolunda da yaklaşık 8 bin 750 üyemiz bulunmakta. Her alanda üyelerimize karşı sorumluluklarımız var, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 2007 yılında taşeron ile başlatmış olduğumuz mücadeleyi çok şükür bu sene kamuda çalışan arkadaşlarımız kadrolarıyla, belediyelerde çalışan arkadaşlarımız Belediye İktisadi Teşebbüs ünde istihdam edildiler. Kamu ve belediyelerde taşeron sistemi artık bitmiş oldu. Kayseri’de yaklaşık 2 bin 500’e yakın araç kiralama yoluyla çalışan arkadaşlarımız var. Onların mağduriyetleri var, onlarla ilgili de Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve bizler sahada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah o arkadaşlarımızın da mağduriyetlerini giderebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

24 haziran seçimlerinde partilerin adaylarının belli olduktan sonra kendilerine ilk ziyareti yapan Saadet Partisi’ne teşekkürlerini ileten KGC Başkanı Veli Altınkaya; Mahmut Arıkan ve diğer adaylara çalışmalarında başarılar diledi.

Saadet Partisi eski il başkanı ve 1. sıra Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan ise ziyarette yaptığı konuşmada kutuplaşma ve ötekileştirme gibi toplumda bir tehlike gördüklerini ifade ederek; "Yeni bir seçim dönemine girdik, Ramazan ayının ortasına yaklaşıyoruz. 24 Haziran’daki seçimlerin hayırlara vesile olmasını Allan’tan temenni ediyorum. Kritik bir süreçten geçiyoruz, merhum Erbakan Hocamızın; ‘Her seçim mühimdir, şimdiki seçim bu zamana kadar yapılan seçimler içerisindeki en mühimi olur’ diye bir ifadesini kullanırdı. Güzel bir cümle, her seçim biraz daha kritik bir süreç yaşıyoruz. Saadet Partisi vekil adayları olarak kutuplaşma tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Toplumdaç ok hızlı bir şekilde ötekileştirme durumu söz konusu. ‘Benden değilsen rakipsin’ gibi bir algı söz konusu. Geçtiğimiz ülkede bir üniversite tarafından yapılan açıklamada toplumun yüzde 65’inin kendisi gibi düşünen siyasi partileri düşman gibi gören bir toplum haline geldiğimizi gördük. Yine yüzde 65’lik kesimin kendi çocuğunun bir başka partili ailenin çocuğuyla oynamasını istemediği bir toplum haline geldiğini düşündük. Allah korusun bir Libya, Irak, Suriye bu noktaya gelmesindeki en büyük sebep içerisindeki kutuplaşma. Biz oturup konuşulması gerektiğini düşünüyoruz, geçtiğimiz hafta çok acı bir hadise yaşandı Kudüs’te, 65 tane güzel insan katledildi. Dün ekonomik olarak çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Öyle bir noktaya geldik ki ‘dolar biraz artsın da iktidar gitsin’ diyen bir kitle vardı. ‘Bir dönem daha devam etmezsek dolar düşmez’ şeklinde konuşan bir grup vardı. Biz bunun her ikisini de kabul etmiyoruz. Bu tip durumlarda bir araya gelinmeli, konuşulmalı. Bu gemi batarsa hepimiz batarız" dedi.