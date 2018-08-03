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03 Ağustos 2018 14:15

KGGD’den ‘askıda ekmek’ kampanyasına destek

Kayseri Genç Girişimciler Derneği, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘askıda ekmek’ projesine destek verdi.

KGGD’den ‘askıda ekmek’ kampanyasına destek

03 Ağustos 2018 14:15


Kayseri Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy, yaptığı açıklamada "Osmanlı İmparatorluğu döneminde maddi durumu olmayan insanların rencide olmaması için başlatılan ve günümüze kadar dönem dönem yapılarak halen devam eden Askıda Ekmek projesi Milliyetçi Hareket Partisinin Bilge Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatı ile yeniden hayata geçirildi. Ülkemizin birliğini ve beraberliğini pekiştirmek, paylaşma duygusunu yeniden hayata geçirmek için yapılan bu anlamlı kampanyaya bizlerde karınca karınca destek olmak için Yeni Sanayi Mahallesinde anlaştığımız bir fırın ile uygulamaya geçtik. Maddi imkanı olmayan tüm hemşerilerimize elimizden geldiğince destek olmak, hem insan olarak hem de dernek olarak görevimizdir. Bizler bir lokma ekmeği paylaşan bir neslin evlatları olarak, ekmeğimizi kazanarak bölüşmek istedik" dedi.




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