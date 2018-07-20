Kıbrıs Barı Harekatı’nın yıldönümünde anlamlı ziyaret

yılında, harekata katılan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği üyesi gaziler Kayseri programları kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Yavuz’u ziyaret eden gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını hediye ettiler.

Kıbrıs’tan bir dizi ziyaret için Kayseri’ye gelen 23 gazi Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Yavuz ile bir süre görüştüler. Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın programı nedeniyle ziyarette yer alamadığını belirterek Başkan Çelik’in selamlarını iletti.

12’si Kayseri’de görev yaptıkları birliklerden Kıbrıs Barış Harekatına katılan 23 gazi 44 yıl sonra Kayseri’de olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Yavuz’a günün anısına plaket verirken, Derneğin Genel Sekreteri Esat Dünki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını takdim etti.