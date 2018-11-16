Kiçiköy Mahallesine Kaldırım Ve Otopark

Talas Belediyesi ekipleri, kısa süre önce Yenidoğan ve Kiçiköy mahallelerini birbirini bağlayan Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin güney kısmındaki bir cadde ve iki sokağın asfaltını sökerek altyapısını yenilemişti. Bir yandan asfaltın yenilendiği Kiçiköy Mahallesinde diğer yandan da kaldırım yenileme ve kaldırımlara otopark yapım çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgiler aldı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Palancıoğlu, Sağlık Caddesi, Sağlık1 Sokak ve Kayabağlar2 Sokakta devam eden asfalt çalışmalarının yanında kaldırım ve kaldırım önü otopark yapımıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, toplam 700 metre uzunluktaki cadde ve sokaklardaki çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Başkan Palancıoğlu; “Yol, kaldırım, otopark ve peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Kiçiköy Mahallemize özellikle sağlık ocağı ve çevresine nüfus yoğunluğu olduğu için ayrı bir önem veriyoruz. İnşallah bir hafta, on gün içinde buradaki çalışmalarımız tamamlanmış, güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Muhtarımız Bekir Bey'e teşekkür ediyoruz, bizleri sürekli çalışmalar konusunda yönlendiriyor. Biz de elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel bir çalışma ortaya çıkıyor, hayırlı olsun. İnşallah bu bölgenin de altyapı sorunları bitmiş oldu.” diye konuştu. Başkan Palancıoğlu, bölgedeki diğer yapılan çalışmaları anlatarak, “Sağlık ocağını belediye olarak tamamen yeniledik. Şimdi de yol, asfalt ve kaldırımları da yeniledikten sonra Kiçiköy Mahallemizdeki ihtiyaçların büyük bir kısmı tamamlanmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

Kiçiköy Muhtarı Bekir Hastürk ise mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek, “Mahallemizdeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Her yer elden geçti” dedi.