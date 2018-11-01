Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Aslan, Kayseri Üniversitesi'nde açılış dersi verdi

Dr. Ersan Aslan, Kayseri Üniversitesinin 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Dersi'ni verdi. Açılış dersinde Rektör Aslan, gençlere mezuniyet sonrası hayatta başarılı olmanın yollarını anlattı.

Dr. Ersan Aslan'ın, Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda verdiği ‘Geleceğin Gençliği' konulu açılış dersine, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Prof. Dr. Ersan Aslan'ın özgeçmişinin okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Dr. Ersan Aslan'ın verdiği açılış dersinin Kayseri Üniversitesi'nin ilk etkinliği olduğunu belirtti.

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesinin 15 bin 200 öğrencisi var. Bu 15 bin 200 öğrencinin yüzde 91'i ön lisans öğrencisi. Tabi ki lisans programlarımız da var. Aktif olan şuanda Uygulamalı Bilimler Fakültesi lisans programımız var. Hayata geçireceğimiz lisans programları ile tabi ki bu oran kısmen de olsa değişecektir” dedi.

Dr. Ersan Aslan ise “Geleceğin Gençliği” konulu açılış dersinde gençlerin mezuniyet sonrası hayatlarında başarılı olabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin gelişimi ve ilerlemesi için çalışkan, üretken ve kendini iyi yetiştirmiş gençlere ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Rektör Aslan, gençlerin gelecekte başarılı olabilmeleri için sadece okulda aldıkları eğitimin yeterli olmadığını, mesleğine veya uzmanlığına katacağı artı özelliklerin de önemli olduğunu söyledi.

Başarılı olmanın kurallarına de değinen Rektör Aslan, “Eğer planlama yapmıyorsanız. Yaptığınız planları takip etmiyorsanız. Ve bu planlarla ilgili olanlarla koordinasyon içerisinde olmuyorsanız, başarılı olmanızın imkânı yoktur. Üniversitenizin başarılı olmasının imkânı yoktur. Türkiye'nin başarılı olmasının imkânı yoktur. Ama ne Türkiye, ne Kayseri, daha özelde ne bu üniversite, ne de siz gençlerin başarısız olmaya hakkınız yok. Biz eğer başarısız toplum olarak gidecek olursak; daha önceki yaşadığımız kötü tecrübeleri bir daha yaşamak zorunda kalırız” diye konuştu.

Açılış dersinin sonunda ise Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Dr. Ersan Aslan'a hat sanatı ile yapılmış tablo hediye etti.