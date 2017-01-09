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09 Ocak 2017 17:37

Kırsal mahallelerde karla mücadele ekiplerinden yoğun mesai

Kırsal mahallelerde karla mücadele ekiplerinden yoğun mesai

09 Ocak 2017 17:37

Develi Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı altında kırsal mahallelerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develi Belediyesi olarak karla mücadele etmek için 7/24 hazır bekleyen bir ekip oluşturduk. Oluşturduğumuz ekip, kırsal mahallelerden ilçe merkezine ulaşımın aksamaması ve hemşehrilerimizin gündelik yaşantılarını olumsuz etkilememesi ve araç trafiğinin daha güvenli olması için yoğun mesai yaparak çalışmaktadırlar. Kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda araçlarıyla mahsur kalan hemşehrilerimize Develi Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri tarafından müdahale edildi” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ayrıca, “Sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarını gerekli önlemleri alınmadan trafiğe çıkmadan seyir etmelerini önemle rica ediyorum“ uyarısında bulundu.



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