Kırtasiyeciler zincir marketlere tepkili

Esnaf, “Biz onların işini yapmıyorsak, onlar da bizim sattığımız ürünleri satmamalı” dedi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala ailelerin kırtasiye ürünü satın alma telaşı başladı. Ancak bu dönemde para kazanabildiklerini söyleyen kırtasiyeci esnafının ise hevesi kursağında kaldı. Kırtasiyeciler kampanya ile kırtasiye malzemesi satan zincir marketlere tepkili.

“Odalar sorunla ilgilenmiyor”

“Onlar neden bizim sattığımız ürünleri satıyorlar? Hoş değil ve bize engel oluyorlar” diyen kırtasiyeci Perihan Yorgun, “Bizler belediyelerin ya da market zincirlerin yaptıkları işi yapmıyoruz ya da onların sattıklarını satmıyoruz. İnsanlar market alışverişini yaparken kırtasiye ürünlerini de alıp çıkıyor ama kalitesini sorgulayan kimse yok” dedi. Konuyla ilgili olarak Ticaret Odası’na gerekli şikayetlerde bulunmalarına rağmen önlem alınmadığını belirten Perihan Yorgun, kırtasiye alışverişi meblağlarına dair ise şu bilgileri verdi:

Vatandaş kaliteden önce fiyatına bakıyor

“Çanta, beslenme çantası, kalem, kalem kutusu, defter, bunlar ilköğretim düzeyinde bir öğrenci için ortalama 100-150 TL civarında tutar. Ortaöğretim ve lise düzeylerinde fiyatlar daha farklı olur. İşin içine kalite girerse fiyatlar daha da değişir. Ancak vatandaş kaliteden önce fiyatına bakıyor.”

“Kırtasiyeler zincir marketlerden daha ucuz”

Bir diğer kırtasiyeci esnafı Mehmet Ulaş da, market fiyatlarının kampanya iddiası ile ürünlerde ucuzluk aldatmasına gittiğini dile getirdi. Kırtasiyelerin zincir marketlerden daha ucuz olduğunun altını çizen Mehmet Ulaş, “Kalitesine bağlı olmakla birlikte birinci sınıf öğrencisinin kırtasiye masrafı 80 TL ile 150 TL arasında değişir. Müşteri önce fiyata bakıyor, kaliteye bakan fazla yok. Zincir marketler bir hafta bütün ürünleri satıyor ama bizden de pahalıya satıyor. Müşteri marketten alışveriş yapıyor, bize de eksiklerini tamamlamaya geliyor. Markette her aradığını bulamıyor. Kırtasiyeciler marketlerden yüzde 20 daha ucuz satıyor. İnsanlar marketlerin ucuz sattığına inanıyor ama aslında alakası yok. Vatandaş ürününü kırtasiyeciden alsın. En çok da ufak esnafı tercih etsin, çünkü fiyatları daha uygundur” ifadelerini kullandı.