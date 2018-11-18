Kış Turizminin gözdesi Erciyes

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'in şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı vermesi için tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Çelik, bu tanıtım çalışmaları neticesinde kış döneminde Kayseri'ye charter seferlerinin yapıldığı ülke sayısının üçe çıkacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye ve dünyanın gözde kış sporları merkezi olan Erciyes'e ilginin gün geçtikçe arttığını belirtti. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tanıtım çalışmalarıyla ziyaretçi sayısının hızla arttığını ifade eden Başkan Çelik, “Son iki yılda yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla Erciyes'e gelen kayakçı sayısı yüzde 98 oranında artış gösterdi. Bir turizm yatırımcısı gibi ülkemizdeki ve yurt dışındaki fuarlarda Erciyes'i tanıtıyoruz. Geçen yıl direk uçuşla her hafta Rusya'dan turistler geldi. Bu yıl Rusya'ya iki ülke daha eklendi. Polonya ve Ukrayna'dan da direk uçuşla turistler gelecek. Böylelikle direk uçuş yapılan ülke sayısı üçe çıkmış oldu” dedi.

KALİTESİ TESCİLLENEN İLK VE TEK DAĞ

Erciyes'in kalitesinin belgelendiğini de hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, “ISO 9001 belgesini ve IQ Net Belgesini alan Türkiye'deki ilk ve tek kayak merkezi Erciyes. Bu özelliği ile de turist çekmeye devam edecek. Şehrimizin ekonomisini büyütmek için yaptığımız çalışmaları bundan sonra da sürdüreceğiz” diye konuştu.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da geçen sene gelen Rus turistlerin memnuniyet oranlarının yüksekliği ve hem operatör hem de halk nezdinde yaptıkları pozitif propagandanın neticelerini aldıklarını söyledi. Cıngı, üç ülkede şu anda tur operatörlerince Erciyes paketlerinin satıldığını ifade ederek, Kayseri ve Erciyes'i tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.