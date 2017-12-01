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01 Aralık 2017 14:43

Kışın hasta olmamak için bol su tüketilmeli

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, soğuk algınlığı, nezle ve grip riskinin arttığı kış aylarında, hastalıklarından korunmak için bol sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kışın hasta olmamak için bol su tüketilmeli

01 Aralık 2017 14:43


Havaların soğumasından dolayı susama hissiyatının azaldığını belirten Kula, “Fakat bu vücudumuzun suya olan gereksiniminin azaldığını göstermiyor. O yüzden yine olabildiğince su içmeye dikkat edilmelidir. 2, 2 buçuk litre. Sıvı alımının belli bir düzeyde olması hastalıklı risklerinin azalmasına da dolaylı yoldan yardımcıdır” dedi.



Kış sebzesi ve meyvesi tüketmeye dikkat


Suyun dışında sıvı alımını artırmak için adaçayı, ıhlamur, kuş burnu gibi olumlu etkisi olan bitki çaylarının da tercih edilebileceğini kaydeden Kula, beslenmede ise kış sebze ve meyvelerinin her gün tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Kula, “Kış sebzesi ve kış meyvelerini günlük belli porsiyonlarda tükettiğinizde vücudunuza hem posa hem vitamin hem minerali belli bir dengeyle aldığınız için bağışıklık sistemini desteklemiş olursunuz. Bu da yine hastalıklara karşı koruyucudur” diye konuştu.



Probiyotikler de koruyucu


Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, bağışıklık sistemi için yararlı olan yoğurt ve kefir gibi probiyotiklerin de kış aylarında hastalıklardan koruyucu önlemler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.




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