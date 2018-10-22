Kitap Fuarına katılan yazarlar: Kayseri yaptığı işi iyi yapıyor

Kayseri Kitap Fuarı son gününde de önemli yazarları ağırladı. Kitap Fuarı'na katılan tüm yazarlar, organizasyondan övgüyle bahsederek Kayseri'nin yaptığı işi iyi yaptığını belirttiler.

2. Kayseri Kitap Fuarı'na katılan yazarlar Kayseri'den büyük bir memnuniyetle ayrıldıklarını ve bir sonraki yılı iple çektiklerini ifade ettiler. Fuarın son gününe katılan yazarlar Kayseri ve Kitap Fuarı ile ilgili şu ifadeleri kullandılar:

“Mükemmel bir organizasyon”

Ahmet Şimşirgil: “Kayseri de Kayserili de yaptığı işi güzel yapıyor, temiz yapıyor, iyi yapıyor. Mükemmel bir organizasyona şahit oldum. Bunun çok uzun soluklu olmasını, daha da büyüyerek gelişmesini diliyorum. İlgililere, yetkililere teşekkür ediyorum. Var olsunlar.”

“Burası herhangi bir fuar değil”

Ali Ural: “Kayseri'ye adım atan herkes öncelikle nezih bir ortamın içerisinde olduğunu fark ediyor. Şehircilik anlamında çok ileri bir yer. Belli ki Kayseri sadece şehircilik ve ekonomiyle değil kültürle de yakından ilgileniyor. Burası herhangi bir fuar değil. Her şeyden önce kültür insanına ve yazara nezaketle yaklaşılan ve halkla nezaketle buluşturulan bir fuar. Uzun yıllar devam etmesini diliyorum.”

“Kayseri'nin yeri farklı”

Balçiçek İlter: “Burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Geçen sene de çok etkiledi beni. Bu sene daha çok etkilendim. Çünkü katlanarak büyüyor. Pek çok kitap fuarına gidiyorum; ama Kayseri'nin yeri farklı. Çok büyük keyif alıyorum. Memleketin çok zor günlerden geçtiği bu dönemlerde Kayseri gibi kendi alanında çok büyük işleri yapan bir belediye Kitap Fuarı ve başka kültürel etkinlikleri yapması son derece güzel.”

“Misafirperverliğiniz takdire şayan”

Atakan Yavuz: “Benim Kayseri'ye ilk gelişim. Şehri çok beğendim. Özellikle misafirperverliğiniz takdire şayan. Kitap Fuarı'nda gerek organizasyon, gerek katılımcılar, gerekse kitap severlerin ilgisinin yoğun olması beni hem şaşırttı hem de ziyadesiyle memnun etti.”

“Kayseri'ye yakışmış”

Bülent Parlak: “Anadolu'da enteresan şehirler var. Uçaktan inişte karşılanmamızdan başladı tüm güzellikler. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Hakikaten Kayseri'ye yakışmış.”

“Kayseri benim için çok özel”

Canan Tan: “Birçok kitap fuarına katılıyorum. Geçen yıl da Kayseri Kitap Fuarı'na katılmıştım. Çok güzel bir organizasyondu. Bu yıl daha da oturmuş olduğunu görüyorum. Kayseri benim için çok özel. Umarım gelecek yıl da bu güzelliği yaşayacağım."

“Kayseri benim için heyecan verici”

Kemal Hamamcıoğlu: “Kayseri çok heyecan vericiydi. Çok huzurlu ve mutlu hissettim Kayseri'de olduğum için. İşim gereği birçok fuara gidiyorum. İkincisi düzenlenen fuarın bu kadar profesyonelce yazarı ve okuyanı bir araya getirmesi bizleri onore eden bir durum. Sanki uzun zamandır yapılıyormuşçasına her şey tıkır tıkır işliyor. Çok mutlu ayrılacağım Kayseri'den”

“Kayseri'yi seviyorum”

Leyla İpekçi: “Kayseri'ye birkaç senedir gelmiyordum. Birkaç sene içinde bile çok değişmiş buldum. Kayseri'yi seviyorum. Sevdiğimiz yerin yerlisiyiz. İyi bir organizasyon. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçede kısıtlama yapmaması takdire şayan. Çünkü kültür işlerine sıra gelince bütçe yok denir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu anlamda istisnalardan bir tanesi. Diğer başka hizmetlerini de takip ediyorum.”