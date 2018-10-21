Kitap Fuarı'na yazarlardan tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kayseri Kitap Fuarı, katılan yazarlardan övgüler almaya devam ediyor. Fuara katılan tüm yazarlar Kayseri Kitap Fuarı'nın diğer tüm fuarların önünde olduğunu ifade ediyorlar.

Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Kayseri Kitap Fuarı daha ikincisinde bir marka haline geldi. Katılan yazarların fuarla ilgili görüşleri şöyle oldu:

Bekir Develi : “Allah vesile olanlardan razı olsun. İlk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Okumaya, araştırmaya ihtiyacımız var. Birçok kitap fuarına gidiyoruz. Kayseri Kitap Fuarı uçaktan indiğimiz andan şu ana kadar o kadar güzel planlanmış ki. Belli ki bu işi gönülden yapıyorlar. Allah Kayserililerden ve bu fuara teşrif edenlerden razı olsun.”

Ömer Tuğrul İnançer: “Birçok fuara katılıyorum. İstanbul'da katıldığım fuarda imzaladığım kitaplar 100'ü geçer. İstanbul dışındaki fuarlarda hiç 100'ü geçmez; ama Kayseri'de imzaladığım kitaplar 100'ü geçti. Konferansta salon doldu, ayakta dinleyenler vardı. Kayseri isminden de belli olduğu gibi bir payitahttır. Ne mutlu bu şehre hizmet edenlere.”

Sibel Eraslan: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni İstanbul'dan kültürel faaliyetlerinin yoğunluğu ile biliyoruz ve tanıyoruz. Kitap Fuarı ile sosyal ve kültürel faaliyetleri taçlandırdı. Bölgesel anlamda da ehemmiyeti var. Yozgat, Kırşehir gibi komşu illerden gelenler vardı. Bu zemini hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerin hedef ve gaye noktasında bize güç verdiğini de söylemem gerekiyor.”

Bahadır Yenişehirlioğlu: “Kayseri'de olmak bana göre bir ayrıcalık. Bir kere Kayseri çok güzel ve pırıl pırıl bir şehir. Kayseri ondan, bundan yardım beklemeksizin kendisi şehircilik anlamında çok güzel şeyler yapmış. Birinci Kitap Fuarından çok memnun kalmıştım. İkincisine davet aldığımda koşa koşa geldim.”

Canan Karatay: “Belediyelerin desteklediği Kitap Fuarları çok faydalı oluyor. Bizleri çok güzel ağırlıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ulaşım için de katkıda bulunduğu için büyük kalabalıklar ulaşabiliyor.”

Didem Arslan Yılmaz: “Çok güzel bir şehir, insanları da çok güzel. Gelirken uçakta Sayın Başkan'ı gördüm. Kendisini tebrik ettim. Gerçekten de şahane bir fuar. Anadolu'nun böyle fuarlara çok ihtiyacı var. Umarım geleneksel olarak devam eder ve beni de davet edersiniz.”

Erdoğan Arıkan: “İşte belediyelerin yapması gereken hizmetlerden biri bu. Burada gençlerin kitaba olan sevgisini görünce insan çok mutlu oluyor. Bu fuarla gençlerimizin okuma alışkanlığını geliştirmiş oluyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanımız Mustafa Çelik çok güzel bir organizasyona imza atmış. Bu bir fuar değil kitap festivali.”

Erhan Altunay: “İlki çok iyiydi. Kayseri okuyucusu ile buluşmak çok güzeldi. İkincisinde daha da değişik bir kitle geldi. Kayseri'de okuyucu ile buluşmak inanılmaz oldu. Kayseri benim ikinci şehrim. Bu ilgi bu sevgi, düzenlemedeki profesyonellik beni çok mutlu etti.”

Erkan Şamcı: “1967'de babamın tayini nedeniyle Kayseri'ye gelmiştim. O zamanki Kayseri ile şimdinin bir alakası kalmamış, benim bıraktığım küçücük Kayseri yerine dünya şehri Kayseri ile karşılaştım. Pek çok fuara katıldım. Bir mukayese yapma şansım var. Kayserililerin ince zekasıyla o kadar güzel inşa edilmiş ki. Bizi çok güzel ağırladınız. Bize verdiğiniz motivasyonla da okuyucularımızla buluşuyoruz. Gördüğüm en düzenli kitap fuarlardan bir tanesiydi. Adeta uluslararası bir boyutta organize edilmiş. Birinci Kitap Fuarı'nda burada olmamaktan dolayı küsüm size. Bundan sonrakilerde olmak için şimdiden can atıyorum.”

Sevda Türküsev: “Geçen senekinden çok daha iyi buldum; demek ki her sene kendini aşıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesin eline emeğine sağlık. Böyle güzel bir organizasyon bu ülkenin gelişimi için çok önemli bir adım. Ben her sene buraya gelmek istiyorum.”

Sevil Atasoy: “Bugüne kadar gittiğimiz fuarlar arasında öne çıkan, organizasyon açısından çok iyi bir fuar. Her sene ileriye gittiğini görüyoruz. Sayın Başkanımıza tebriklerimi iletiyorum. Bu işe gönül vermiş birisi olduğu belli.”

Sultan Tarlacı: “Geçen seneye göre bu yıl çok daha büyük bir ilgi var. Sanıyorum bu yıl 2. Kitap Fuarında bir rekor kırılabilir. Bu fuarı düzenleyenlere ve bu kadar zahmet edenlere teşekkür ediyorum.”

Tarık Tufan: “Geçen sene de buradaydım. Bu sene gelince daha da büyüdüğünü gördüm. Bir kitap fuarının her sene yeni etkinliklerle yeni yazarlarla devam ettirilmesi çok önemli. Önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Yaptığınız işi ihtimamla yaparsanız katılımcılar da bunu hissediyor. Bence Kayseri yaptığı işi bu anlamda önemsiyor.”