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09 Ağustos 2018 12:33

Kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

Kayseri’de bir kişi, kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti.

Kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

09 Ağustos 2018 12:33


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, İ.Y. (28), kuaför dükkanı işleten kız arkadaşı M.S.’den (28) ayrıldı ve barışmak için buluştu. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine İ.Y., kız arkadaşı M.S.’yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayda yaralanan M.S., 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.Y.’nin cesedi de Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında morga kaldırıldı.


Olay anı güvenlik kamerasında


Öte yandan, olay anıda saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çiftin tartışarak yürüdüğü, bu sırada İ.Y.’nin belinden çıkardığı, silahı önce yere ateşlediği ve ardından da kız arkadaşı M.S.’ye ateş ettiği görüldü. M.S.’nin yere düşmesinin ardından silahı başına doğrultan İ.Y., ateş ederek hayatını kaybettiği de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.




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