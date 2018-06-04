Ziyarette Kayseri’nin ne denli hayırsever bir şehir olduğu vurgulandı. Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay şubeleri arasında Kayseri’nin birinci olduğunu belirtti.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. Kayseri’de yönetim kurulu toplantısını yapacaklarını, hayırseverlerle bir araya geleceklerini ve toplum merkezi açacaklarını ifade eden Dr. Kerem Kınık “Toplum merkezlerinin 15.’sini Kayseri’de açıyoruz. Bu merkezler çok işlevsel merkezler. Mültecilerin toplum ile uyumları, mesleki eğitimler, rehabilitasyon gibi görevler üstleniyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri’nin 150-200 yıldır ensar-muhacir anlamında tecrübeli bir şehir olduğunu belirtti. Kayseri’de ev sahipliğinin en güzel şekilde yapıldığını ifade eden Çelik, “Şehrimize Doğu Türkistan’dan gelen Uygur Türkleri ev sahibi haline geldiler. Kardeşlerimizle burada 60 yıldır iç içe yaşıyoruz. Kafkasya’dan gelen Çerkez kardeşlerimiz, Balkanlardan gelenler ve diğerleri ile iç içe girdik. Onlar da bizim gibi ev sahibi oldular. Suriyeli sığınmacıların da sayısı 70 bini geçti. Kayseri şehri, gerek yönetim dinamikleri gerekse halkıyla sığınmacılara kapılarını açtı ve ihtiyaçlarını karşıladı. İnşallah önümüzdeki günlerde biz de bir merkez açacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada kardeşlerimize ev sahipliğini gereğince yapacağız” diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Kınık’ın ziyaretinde Kayseri’nin hayırseverlikteki yeri de gündeme geldi. Kayseri’nin sadece Kayseri’deki muhacirlere değil başka şehirlerdeki muhacirlere de destek olduğunu dile getiren Kerem Kınık, “Bizim bir şube karne sistemimiz var. Şube karne sistemimizde Kayseri, bütün şubeler arasında 1’inci. Kayseri gerçekten yardım etmeyi seven ve bilen bir vilayet” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de Kayseri’nin gönlü zengin bir şehir olduğunu söyledi. Hayırseverlikte Kayseri’nin eline hiçbir şehrin su dökemeyeceğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Doğdukları topraklarla ödeşmeye gelirler. Paran kadar değil hayrın kadar konuş derler. Biz hayırseverlerimizle her zaman övünüyoruz. İnşallah Rabbim sayılarını artırır” şeklinde konuştu.