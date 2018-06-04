Kızılay Genel Başkanı Kınık Vali Kamçı’yı ziyaret etti

Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyeleri Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’de Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Koordinatörlüğünde 15’inci Türk Kızılayı Toplum Merkezi’nin hayırlı olmasını temenni etti.

Kızılay’ın vatandaşların her zaman yanında olmaya devam eden bir kurum olduğunun altını çizen Vali Kamçı, “Türkiye’nin saygınlığını ve güvenirliğini kazanmış kurumlardan birisidir. Bu anlamda vatandaşlar Kızılay’a her zaman güvenmiştir. İlimizde de vatandaşın Kızılay’a bakışı oldukça iyi durumda. Kayseri’de ki çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kızılay hem yurt içinde hem yurt dışında herkesin yardımına koşmaya devam ediyor.” dedi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise kendilerini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, Kayseri’nin hayrı ile tanınan bir şehir olduğunu ifade etti.

Şehrin sosyal sorunlarına destek olmak açısından 70 bin civarındaki Suriyeli mültecinin ihtiyacını bir nebze de olsa giderecek olan Toplum Merkezinin açılışını yapacaklarını ifade eden Başkan Kınık, bu merkezde uyum temelli eğitimler verileceğini belirtti.

Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ayhan Uzandaç’ın da hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Vali Kamçı, Başkan Kınık ve yönetim kurulu üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.