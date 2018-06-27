Kocaisnan Belediyesi Zümrüt mahallesine pazar yeri kazandırıyor

Pazar yeri alanını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla bölgenin hizmet standartlarını yükselttiklerini vurguladı.

Yenilenen Kocasinan’a daha modern, daha sağlıklı ve daha işlevsel modern pazar yerleri kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini belirtti. Yapılan çalışmalarla mahallenin hizmet standartlarını yükselttiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yatırım programımız içerisinde Zümrüt Mahallesi’ne pazar yeri kazandırıyoruz. Bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet vermesi gerekse vatandaşların daha hijyenik ve daha konforlu ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Esnafımıza ve hemşehrilerimize daha kaliteli hizmetler sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Bu ve buna benzer tesisleri, ihtiyaç duyulan her mahallemize yapmaya devam edeceğiz. Yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.