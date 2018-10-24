Kocasinan, 65 Farklı Ülkeden 82 Öğrenciyi Misafir Etti

Kocasinan Belediyesi, 65 farklı ülkeden eğitim için Kayseri'ye gelen 82 öğrenciyi Gül Park Kafe Sinan Sosyal Tesislerinde misafir etti. Birlik, beraberlik ve dostluğun vurgulandığı programa, yabancı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Seyyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen ‘İslam Milletinin Renkleri' temalı programda Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya kadar farklı bölgelerden gelen öğrenciler, birliğin ve beraberliğin önemine dair bilgilendirildi.

Kayseri'de çok sayıda ülkeden öğrencinin olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kayseri'ye Dünyanın değişik ülkelerinden eğitim için gelen; renkleri, dilleri, ırkları farklı genç kardeşlerimizle birlikte milletler arası gönül köprüsü oluşturuyoruz ve düzenlediğimiz etkinliklerle gençlerimiz arasında kardeşlik, dayanışma ve birliktelik duygularının pekişmesine katkı sağlıyoruz. Makar-ı Ulema Şehri Kayseri'de eğitim görmek için gelen genç kardeşlerimizin Selçuklu'nun beşeri bir medeniyeti olan Kayseri'de öğreneceği çok şey var. Daha sonra kendi memleketlerine gittikleri zaman burada öğrendikleri birçok güzelliği kendi ülkelerine aktaracaklar. Bu vesile ile sevginin, barışın, huzurun ve hoşgörünün birlikte yaşandığı ortak değerlerimizin genç kardeşlerimizin kalplerine işlemesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programdan çok memnun olduklarını belirten yabancı uyruklu öğrenciler ise başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ümmet duası ile sona erdi.