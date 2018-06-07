Kocasinan ailesi iftarda buluştu

Erciyesevler Semt Pazarı’nda verilen iftar yemeğine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte katıldı.

Kocasinan Belediyesi saha çalışanı personelinin, aileleriyle birlikte geldiği iftar yemeği yine yoğun katılımla gerçekleşti. Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar iftar saati öncesi bütün masaları tek tek gezerek personel ve ailelerine selam verdi. Ezan okunmadan önce mesai arkadaşlarına hitap eden Başkan Çolakbayrakdar, “ Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Sağlık sıhhat içerisinde nice nice ramazanlara erişmeyi nasip eylesin. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık sonuna doğru yaklaşmaya başladık. İnşallah nice nice Ramazanlara hep beraber evlatlarınızla, torunlarınızla, evlerinizde, yurtlarınızda, sağlık sıhhat içerisinde erişmeyi Mevla nasip eylesin. Önümüzde yaklaşan Kadir Gecesi var şimdiden hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun ve arkasından inşallah erişeceğimiz bir bayram var. Ramazan Bayramı’nız da şimdiden mübarek olsun. Güzellikler içinde bir Ramazan Ayı geçirdik ama birçok ülkede bu güzellikler yoktu. Zulüm altındaki Müslüman din kardeşlerimizin de en kısa zamanda kendi ülkelerinde güzellikler içerisinde bayramlar, ramazanlar yaşaması için dua ediyoruz. Sizlerde dualarınızda onlara yer verin.” Şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Tuttuğunuz oruçlar kabul, birliğimiz ve huzurumuz daim olsun” diyerek tamamladı.