Kocasinan Akademi İle 11 Ayda 42 Kilo Verdi

Hal böyleyken Kocasinan Akademi bünyesinde hizmet veren diyetisyenlerin başarıları da dikkat çekiyor. Bu başarıların en güzel örneği Kocasinan Akademi’den aldığı danışmanlık hizmetiyle 112 kilodan 70 kiloya düşen Şükran Andınç oldu.

Kocasinan Belediyesi’nin akademilerde vermiş olduğu diyetisyen danışmanlık hizmeti ile ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha sağlıklı ve daha mutlu bireylerin artmasını hedeflediklerini belirterek, “En büyük gayemiz; daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam için Kocasinan Akademi tesislerimizde değerli hemşehrilerimize diyetisyen hizmeti sunuyoruz. Toplum sağlığına büyük önem vererek, bu hizmetleri yerine getirme konusunda her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Kocasinan ailesi olarak ‘Herkes için sağlık’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin “Herkes için sağlık” çağrısına kulak veren isimlerden biri de Şükran Andınç oldu. Akademi Yakut Tesisinde 11 ay önce diyetisyen eğitmeni kontrolünde diyete başlayan 40 yaşındaki Şükran Andınç, tam 42 kilo vererek, 112 kilodan 70 kiloya düştü. Fazla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Şükran Andınç, böylece sağlıklı bir yaşam modeli oluşturma imkanına kavuştu.

Daha sağlıklı olmak için zayıfladığını belirten Şükran Andınç, “İlk başta ciddi sağlık sorunları yaşayan biriydim. Kendim, defalarca diyet yapmama rağmen başarısız oldum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Kocasinan Akademi’ye geldim. 11 ay önce 112 kiloydum. Beslenme Uzmanı Hilal Hanım, benim kiloma ve durumuma göre bir diyet menusu çıkardı ve bunu bire bir uyguladım. Önceden düzensiz besleniyordum. Diyete başladıktan sonra uykum ve beslenmem düzene girdi. Diyetim boyunca ağırlıklı olarak süt ürünleri tükettim. Daha sağlıklı olmam için diyetisyenim hiçbir light ürünü önermedi. Şimdi koruma dönemindeyim ve tüm sağlık risklerim ortadan kalktı. Bundan dolayı böyle güzel ve sağlıklı bir hizmeti bizlere sunduğu için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan Akademi Beslenme Uzmanı Hilal Atilla ise Şükran Andınç’ın Kocasinan Akademi’ye geldiğinde çok ciddi sağlık riski yaşadığını söyleyerek, “Şükran Hanım’ın, şekerinden kan değerlerine kadar bütün değerleri yüksekti. Biz onun için en doğru programı ayarlamaya başladık. İlk başta Şükran Hanım’dan, kesinlikle diyetine uymasını ve herkesin düştüğü hatalara düşmemesini istedik. Şükran hanım, düzenli bir şekilde diyete uyarak, ilk aylarda ortalama 7-8 kilo verdi ve sonraki aylarda ise ortalama 4-5 kilo verdi. 11 aydır bize gelen Şükran Hanım, toplamda 42 kilo vererek şuanda 70 kiloya inmiş durumda. Bu başarı kesinlikle Şükran Hanım’ın iradesiyle sağlanmış bir başarıdır. Eğer o diyetine uymasaydı ve motivasyonu yerinde olmasaydı bunu sağlayamayacaktı” ifadelerini kullandı.

Şükran Andınç’ın kilo vermesindeki püf noktaları da anlatan Hilal Atilla, “Farklı besinler, light ve çay ürünlerini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Diyetimizde sebze, bakliyat, ayran, yoğurt, süt, balık ve et ürünlerini öneriyoruz. Diyetimizde hiçbir şekilde yasak veya asla yenmemesi gereken ürün yoktur. Önemli olan diyeti yapıp, bitirmek değil. Uzun yıllar vücudumuzda birikmiş yağları attığımızdan dolayı bu zaman diliminde korunma dönemini iyi devam ettirmektir. Kilo vermek isteyenler; diyet programına uyarak, düzenli olarak su tüketip, spor yaparak zayıflayabilirler” şeklinde konuştu.