Kocasinan Akademi Yaz Kurslarını tamamlayanlara sertifikaları verildi

Düzenlenen sertifika töreninde gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde devam eden çalışmalarla birlikte kentsel dönüşüm projelerindeki çalışmaların da aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, aynı dönemde birden fazla projenin hayata geçirilmesi için çalışıldığına dikkat çekti. Özhaseki, “Devletin iki tane eli olur kudret eliyle teröriste, hırsıza, arsıza vurur, şefkat eliyle de yaraları sarar. Devletin şefkat eliyle Doğu’da ve Güneydoğu’da ne kadar mağdur varsa yaralarını sarıyoruz. Diğer taraftan da ülkemizi depreme hazır hale getiriyoruz. Yapılan çalışmaların sayısı çok fazla. İnşallah gelecek yıldan itibaren her yıl 500 bin bağımsız birimi dönüştüreceğiz. Topraklarımızın yüzde 66’sı 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Bizim bu depremi bilerek hazırlık yapmamız gerekiyor. Depremle savaşıp, mani olamayız. Ancak ona uygun yapılar inşa ederek hazırlıklı hale gelebilir, sevdiklerimizi kaybetmeyiz. 15 yılda Türkiye’nin yaklaşık yarısını yenilemiş olacağız” diye konuştu.

"FETÖ’nün rezilliklerinin üstesinden geldik"

Tüm Türkiye’de hayata geçirilen projelerle birlikte Türkiye siyasi tarihinin en önemli günlerinden geçtiğini belirten Bakan Özhaseki, yaşanan tüm zorlukların da üstesinden gelindiğini kaydetti. Özhaseki konuşmasında şunları söyledi;

“Bu ülke 40 yıldır PKK ile mücadele ediyor. Bizden önce uğraşanlara olumsuz bir şey demiyoruz ama son iki yılda yapılan mücadele hiçbir dönemde yapılmadı. Çukurlar kazılıp, öz yönetim ilan edip, paçavralarını bayrak diye çekmişler, şiddeti de artırmışlardı. Bir binbaşımızı ailesinin yanında arkasından vurarak kahpece şehit etmişlerdi. Çok şükür şehirler, ilçeler temizlendi. Türkiye Cumhuriyeti bir daha bu belayla uğraşmayacak. FETÖ gibi bir bela ile uğraştık. Tüm yaptıkları ortaya çıktı. 250 kardeşimiz şehit oldu. Şimdi utanmazca, bir “Bir şey yapmadık ki” diyorlar. Ahlaksızca ve rezilce inkar etmeye devam ediyorlar. Sanki hiç o gece yaşanmadı, kardeşlerimiz şehit olmamış gibi. Böyle bir rezilliğin de üstesinden geldik.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi tarafından verilen kursları tamamlayan vatandaşlara sertifikalarını verdi. Daha sonra protokol üyeleri açılan sergiyi gezdi. Sertifika törenine Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve kursiyerler katıldı.