Kocasinan Akademi’de yaz kursları dolu dolu

Kocasinan Akademi, yaz kurslarıyla öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini hedefliyor.

Çocuklara olan ilgi ve sevgisiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle yaz kurslarına ağırlık verildiğini vurgulayarak, “Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Kocasinan Akademi de geçen yıl olduğu gibi bu yılda açacağımız kurslar sayesinde yavrularımız, tatil boyunca hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirecekler. Hanım kardeşlerimizin de daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi Yakut, Erciyesevler ve Mimarsinan Tesislerinde çocuklar için; İngilizce, Robotik Uygulamaları, Kara Kalem, Ebru, Ahşap Boyama, Seramik, Butik Pasta, Keçe Yapımından Aksesuar, Takı, Bilgisayar, Resim, Taş Boyama, İşaret Dili, Gitar, Bağlama, Satranç Kursları kadınlar için ise; Ev Tekstili, Kadın Elbise Dikimi, Geleneksel El Nakışları, Ahşap Boyama, Evde Çocuk Bakımı gibi kurslar açılıyor. Bin 262 kişinin başvurduğu yaz kursları, 25 Haziran Pazartesi günü başlıyor.