Kocasinan Akademiler Başarı Hikayeleriyle Dolu

Bir buçuk yıl önce kurulmasına rağmen büyük başarılara imza atan Kocasinan Akademi, verdiği hizmetler sayesinde 7'den 70'e herkesin hayalini gerçekleştirerek, vatandaşların takdirini topluyor.

Kocasinan Akademi Tesisleri ile en büyük yatırımı insanlara yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerinin karşılığını büyük başarılarla alıyor. Kocasinan Akademi'nin her geçen gün büyüdüğüne ve Kayseri'ye hizmet ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kurulduğundan bu yana çok az bir zaman geçmesine rağmen Tesislerimizde birçok başarı elde ettik. Akademimizde açılan okuma yazma kursu ile 60 yıllık hayalini kağıda döken teyzemiz, 11 ayda 42 kilo vererek sağlıklı yaşama kavuşan hanımefendi, tesisimizde aldığı eğitimle hayallerine uzanarak müzik öğretmenliğini kazanan genç kızımız, Akademi Tesisindeki satranç kursunda keşfedilerek Satranç Milli Takımı'na seçilen minik yavrumuz bu başarıların sadece birer örneği Daha bunlar gibi nice ismi duyulmamış vatandaşlarımız var. Tabi bu başarılar tesadüfi değildir. Kaliteli eğitim kadromuz ve özverili çalışmalarımız kadar, kursiyerlerimizin azmi sayesindedir. Hizmetlerimizin “hayaldi gerçek oldu” cümlesiyle geri dönmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kocasinan Akademi'de 7 den 70 e herkese hizmet veriyoruz. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmelerine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler, hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Hanım kardeşlerimizin ve çocuklarımızın daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Çocuklarımızı yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor ve hanım kardeşlerimizin öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.