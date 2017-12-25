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25 Aralık 2017 14:13

Kocasinan, annelerin hayatını kolaylaştırıyor

Anneler için ‘Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri’ni geçen yıl hizmete sunan Kocasinan Belediyesi, vatandaşların takdirini topladı.

Kocasinan, annelerin hayatını kolaylaştırıyor

25 Aralık 2017 14:13

Uygulama ile ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, annelerin hijyenik bir ortamda bebeklerine bakım yaptıklarını vurgulayarak, hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, kadınların sosyal hayatını daha da kolaylaştırmak için Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Hanım kardeşlerimizin sosyal hayatına destek sunmak adına Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle ‘Bebek Bakımı Ve Emzirme Kabinleri’ni hizmete sunduk. Kabinlerimiz, hemşehrilerimizin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ve Devlet Hastanesi’nin önünde yer alıyor. Hizmetimizden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanan hanım kardeşlerimiz, kabini bir kereliğine kullanacaksa anahtarı bilet satış noktasından temin edebiliyorlar. Sıklıkla kullanmak isteyenlerin ise Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat edip kapı kartlarını alıyorlar.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da 7’den 70’e herkese yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Uygulama ile ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaşlar ise anneler için büyük bir hizmet verildiğini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Öte yandan kabinlerin içinde; bebek emzirme koltuğu, bez değiştirme masası, ıslak mendil gibi annelerin işini kolaylaştıracak unsurlar bulunuyor.




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