Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:

Kocasinan Akademi’nin çocuklar, gençler ve yaşlılar için kadın-erkek herkese değişik konularla ilgili faaliyetler yürütmek için açılmış olan bir çalışma olduğunu ve projede çok iyi durumda olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi yaklaşık bir yılını doldurmaya yaklaştı. Geçen yıl başladığımız bir serüvendi. Gayet iyi durumdayız. Kocasinan Akademi olarak bizim hedeflediğimiz mahalle sakinlerimizin değişik branşlarda eğitim hizmeti vermekti. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için kadın-erkek herkese değişik konularla ilgili faaliyetler yürütmek için açmış olduğumuz bir çalışmadır. Benim en çok heyecanlandığım, keyif aldığım hizmetlerden bir tanesidir. Akademideki yapılan çalışmaların karşılığında vatandaş nezdinde hemşerilerimizin memnuniyetini görmek, onun dışında bir şeylerin ortaya çıktığını görmekte son derece memnun edicidir. Mesela Yakut Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi oradaki hanımlara özel oradaki tesisimizde hanım kardeşlerimizin artık yağlı boya tabloları bile yapabildiğini görmek demek ki böyle bir yetenek varmış. Bunların gün yüzüne çıktığını görmek de bizlere keyif verici işlerden bir tanesidir. Kocasinan Akademi gayet planlı bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan Kocasinan Akademinin başlığında tiyatro kulübü de faaliyete geçti. Orada çocuklarımızın sanatsal yönlerini geliştirmek, belki içlerinden böyle kabiliyetli çocuklarımızı da gün yüzüne çıkarıp Kayserimizin değerleri arasına katabilirsek bu da bizi memnun edecek çalışmalardan bir tanesi olacaktır. Gerek hobi faaliyetleri, gerek eğitim faaliyetleri, gerekse el becerileriyle ilgili hatta ve hatta ev hanımlarımızın el becerilerinde burada edinmiş oldukları becerilerini belki ev ekonomisine katkı sunabilecek bir şekilde. Konfeksiyon kurslarında kendilerine ve çocuklarına kıyafetler diken hanım kardeşlerimiz var. Onları görmek son derece mutluluk verici bir çalışmadır. Bizim isteğimiz şuydu; bizler şehirleri imar ediyoruz, yolları ve kaldırımları yapıyoruz. Bunlar zaten bizim için olmazsa olmaz şeylerden zaten. Birçok noktada tanıtımda, programlarda sadece birkaç kelime ile bahsedip geçiyoruz. Bunları yaparken de insanlarımızı imar etmek, bizler insan odaklı hizmet verdiğimizi her defasında söylüyorum. İnsan odaklı hizmet diyorsak o zaman insanımızı da burada ıskalamamız lazım. Onun ile ilgili yapmış olduğumuz bir çalışma, dediğim gibi bir yılının tamamlamış bir akademi bundan sonra çok büyük işlere imza atacağımızı eminim. Ekip olarak orada güzel bir çalışma ortamı yakalandı. Kendi içlerinde bir sinerji oluşturdular. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi çalışmalar ortaya koyacak. Hatta 2017 eğitim yılı açılması ile birlikte şuanda orada yapılacakları konuşuyoruz. Arkadaşlarımız bunlara hazırlıyorlar. Birkaç öneri getirildi ve ben onlara yapmış olduğum hedefler doğrultusunda güzel çalışmalar getirdiler. Eğitim sezonu açılmasıyla birlikte ortak okul, lise, üniversite çağındaki gençlerimize yapılacak çok daha güzel etkinlikleri buluşturmuş olacağız. Bu da önümüzdeki yıllarda Kocasinan Akademinin daha büyüyeceği ile ilgili güzel sinyallerdendir” dedi.

Kırsal bölgede yaşayacak insanların da beklentileri doğrultusunda eğitimler vereceklerini ifade eden Çolakbayrakdar, “Mesela ziraat ile ilgili uğraşılan yerde ziraatin daha iyi yapılması için oradaki çiftçilik faaliyetleri ile ilgili üretimin artırılması için nelerin yapılacağı konusunda da çalışmalarımız var. 48 tane bizim mahallemiz var, bunlar kırsal mahalle olarak adlandırdığımız yerlerdir. 116 mahallemizin diğerlerini biz bunlara merkeze yakınlıklarından dolayı merkez mahalle statüsüne aldık. Bizim bu pencereden baktığımızda bir de kırsal mahalleri olan belediyeyiz. Bunun ile ilgili olarak kurmuş olduğumuz Kırsal Hizmet Müdürlüğümüz var. Bütün belediye hizmetlerinin yürütülmüş olduğu yeni bir birim daha var. Fen, temizlik, park ve bahçeleri, mezarlık hizmetlerimiz var. Çünkü 60’ı aşkın kırsal mahallerimiz de mezarlıklarımız var. Bunların hepsinin yürütülmüş olduğu bir birimimiz var. Yani normal belediye rutin işlerini yaparken orada bir belediye daha bu işleri yapıyor. Onların beklentileri daha farklı, oradaki çalışmalar daha farklıdır. O beklenti ve taleplere göre biz yıllar içerisinde yapılacak çalışmaları, bir projelendirme açısından hem de rutin olarak yapılması gereken hizmetler noktasında orada bir hizmetimiz yürütülüyor. İki yıldır da şükür her yıl Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çapını büyütüyoruz. Orada ki faaliyetleri arttırıyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yıl mesela yüzde 100 büyümüş bir Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz var. Donanım ve ekipman olarak söylüyorum. Orada mahalle de yaşayan insanlarımıza daha iyi hizmet götürebilmek demektir bu da. Bir tarafta Nevşehir il sınırdan başlıyorsunuz, Yozgat sınırına kadar hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Bunların birçoğu mahallelerimiz de 100 veya 200 kişilik olan mahallerimizdir. Biz orada yaşayan hemşerilerimizin hepsine hak etmiş oldukları en iyi hizmeti ulaştırabilmek için çalışma ve gayret içerisindeyiz. Bu hizmet ağıda her geçen gün artıyor. Yüzde 100 gibi bir büyüme ve bundan sonrası ivme aynı şekilde devam edecektir. Orada ki mahalle sakinlerimiz orada yaşarken mutlu olacakları huzurlu olacakları hizmet götürerek orada ki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Kocasinan hakikaten esnaf açısından baktığımız zaman konut bölgeleri, ticaret bölgeleri, bölge hastanesinin kendi sınırları içerisinde olması, havalimanı gibi bölgelerin kendi sınırlarımız içerisinde olması, bunların her biri farklı farklı hizmet demektir. Sanayi siteleri gündüzünde yaşayan, gecesinde hizmetin bittiği insanların orada artık yaşamadığı evlerine konutlarına çekilmiş olduğu bir bölgedir. Burada gündüzlerinde farklı hizmetler götürmemiz lazımdır. Yeni yapılan sanayi siteleri mevcut sanayi siteleri, ticaret bölgeleri bunların eskimiş olanları var. Bunların çevre düzenlemesi ile ilgili yenileme faaliyetlerimiz oluyor. Önümüzde ki yıl başlatmış olduğumuz esnaflarımız ile ilgili onların çöplerini yerelden bire bir dükkanından alınması ile ilgili hem de geri dönüşüm atıkları ile ilgili bu son derece isabetli bir iş olarak karşımıza çıktı. Bu yıl bunun ile ilgili daha değişik araç ve gereçlerle çöpleri toplamak için çalışma başlattık. Önümüzde ki günler de bu faaliyete geçecek. Daha operasyon el daha küçük araçlarla çevreye saygılı bir şekilde büyük araçları gönderip de orada biriktirip zaman içerisinde orada pis kokunun hoş olmayan görüntüsünü engelleyecek şekilde çok hızlı bir şekilde direk esnafımızın dükkanından almış olduğumuz bir yöntem. Bunu devam ettiriyoruz ve bir kademe daha ileriye götürüp özellikle geri dönüşüm atıklarıyla ilgili ambalaj atıklarıyla ilgili nihayetinde biliyorsunuz bunlar çöp değildir. Bunları alıp ayrıştırıp bizim tesisimizde ekonomiye tekrar kazandırıyoruz. Önümüz de ki günlerde faaliyete geçecek esnaflarımızdan onlarında çöplerini ayrıştıracak bir faaliyete Argıncık Toptancılar Sitesi ki orada ambalaj atığı olduğunu biliyoruz. Bunları ekonomiye kazandırmak için de yeni bir toplama sistemi geliştirdik. Önümüz de ki günlerde bu da faaliyete geçecek. Ufak araçlarla çöpünü aldığımız şekilde direk atıklarını topluyoruz. Günün belli saatlerinde, belli bölgelerde bir güzergah dahilinde küçük araçlarla direk çöpünü biz alacağız. Böyle olduğu zaman sokakta veya cadde de birikmiş çöp görmeyeceğiz. Çevre böylece daha iyi kalıyor. Zaman zaman şöyle bir talepte bulunabilir sineklerle yapmış olduğumuz rutin bir uygulama vardır. Hatta biz üniversitemiz ile işbirliği içinde yapıyoruz. Bu kullanılan ürünlerin insan sağlığına zarar veremeyecek ürünler olması noktasında ciddi hassasiyetimiz var. Bu kullanılan ilaçların hangi dozda yapılacağı, nasıl yapılacağı konusunda bizim veteriner hizmetleri çalışan personelimizle, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile birlikte yürütmüş olduğumuz bir iş birliği ile ilgili orada akademik bir destek ve bununla birlikte ne şekilde uygulanacağı ne sıklıkta uygulanacağı hakikaten profesyonel bir çalışma ile yapılıyor. İnsan sağlığına zarar verecek herhangi bir şey atlamadı” ifadelerini kullandı.

Yürütülmekte olan kentsel dönüşüm ile ilgili de gelinen noktayı dile getiren Çolakbayrakdar, bayramdan sonra Gaziosman Mahallesi’nde çalışmalara başlanılacağını belirtti. Devam eden çalışmalar içerisinde yeni bölgelerde yeni etapların çalışmalarına başlanıldığını aktaran Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm ile ilgili bizim sınırlarımız içerisinde dönüşüme ihtiyacı olan çokça mahallemiz var. Bu bir çalışma gerektiren bir süreçtir. Vatandaşlarımızın rıza ile anlaşma biz hakikaten çok iyi davrandık. Olması gerekeni biz vatandaşlarımıza tek tek anlattık. Beklentileri karşılama konusunda onların beklentilerini karşılayacak düzeyde projeler gerçekleştirdik. 2 seneyi aşmış bir durumdayız ve artık imalatların başlaması gerekiyor. Çünkü bizler çoğunluğu sağladık. İlk günden sözleşmeye imza atan hemşerilerimiz var ise onların haklarını koruma noktasında da bu işin nihayetlenmesi konusunda sahada çalışmaların başlaması gerekiyor. Ramazandan sonra artık başlayacağız. Gaziosman Mahallemizde artık çalışmalara başlayacağız. Gaziosman da yapılacak çalışmalar sadece Kocasinan’ı değil ve bölgede yaşayan insanları değil bütün şehri ilgilendiren ve memnun edecek bir kentsel dönüşüm çalışmasıdır. TOKİ ile görüşmelerimiz olumlu neticelenirse o bölgedeki çalışmalarımızın tamamını TOKİ ile yürüteceğimizi de duyuralım. Eğer olmaz ise bizim kendi şirketimiz veya ihale edip de Kayseri’de ki yerel müteahhitlerle yapacağımız çalışma olacaktır. 18 milyonluk tamamı ile ilgili bir çalışmaya hazırlanıyoruz. Bir sonra ki programımızda kentsel dönüşüm çalışmaları inşaatta hangi aşamada diyebileceğimiz veya sahada gidip de gecekonduların yıkımlarını ardından o bölgede yapacağımız çevre düzenlemelerinin onları konuşacağımız günler geldi. Devam eden çalışmaların içerisinde yeni bölgelerin yeni etapların çalışmaları başladı. Onların temel atmaları da yakındır.

En büyük müjdemizi Ahi Evranda olacak. Oradaki büyük çapta kentsel dönüşüm çalışmamız var. 500 dönüm arazi üzerinde ihale hazırlığımız başlamış durumdadır. Orada önümüzdeki günlerde inşaat çalışmaları başlayacaktır. 3. Etapımız var ki şehrin ciddi anlamda soğuk alabileceği bir bölge olacak. Orada da inşaat çalışmaları başlayacaktır. Mithatpaşa mahallemizde kentsel dönüşüm ile park alanı elde edeceğiz. Ben halkın arasına girerek onların beklentilerini dinleyen bir belediye başkanıyım” şeklinde konuştu.

“Merkezde yüz ölçümü bakımından en büyük belediyeyiz”

Kayseri’nin en büyük asfalt plentine sahip olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, bu yıl geçen yılın üzerinde kapatmayı hedeflediklerini kaydetti. Yüz ölçümü olarak merkezdeki en büyük belediye olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Geçtiğimiz yıl 100 km yol yenileme, sıfırdan yapma, asfalt tazeleme var. Bir ilçe belediyesi olarak söyleyeyim 100 km yaptığımız yol. Bizim bölgemiz yüz ölçümü olarak çok büyük olduğu için hizmet ağımız çok geniş. Bu hizmet ağımız içerisinde eskimiş, yıpranmış yollar olabilir. 2016’da yapmış olduğumuz çalışma 2015 yılının sonunda nerede ne yapacağımız belliydi. Şimdi bu yıl içerisinde de gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın talepleri ve bana söyledikleri, bizim söz verdiğimiz yapılması noktasında uygun gördüğümüz neler var ise onların hepsi programımıza alınmıştır. Planlı bir şekilde çalışmazsak bu kadar büyük bir coğrafya içerisinde çalışmak çok zor. Ama biz programlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdiye kadar bir asfalt plentimiz yok idi şimdi aldık ve faaliyete geçirdik. 240 ton/saat kapasiteli Kayseri’deki en büyük kapasiteli asfalt plentimize sahibiz. Kendi asfaltımızı kendimiz üretip bunu kullanıyoruz Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde. İnşallah bu yılki hedefimiz geçtiğimiz yılı çok daha üzerinde kapatabilmek. Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde birçok mahallede bu yıl hummalı bir çalışma var. Bunlardan Fevzi Çakmak, Yakut, Mimar Sinan, Erkiletdere, Osman Gazi mahallelerinde yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. 116 mahallemizin 116’sında da yapılacak hizmetlerle ilgili çalışmalar var. Kocasinanımıza yakışır bir şekilde hemşehrilerimizin istediği ve layık oldukları hizmetler nelerse Allah’ın izniyle tek tek yapılıp hizmetlerine sunacağız” dedi.

“Kaynağımız da, finansa ulaşma noktasında da imkanlarımız var”

Bu hizmetlerin hepsinin yapılabilmesi için bir kaynağa ihtiyaç olduğunu, Kocasinan Belediyesi’nin kaynağının da finansa erişim noktasında imkanın da bulunduğunu sözlerine ekleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu hizmetlerin hepsinin yapılabilmesi için bir kaynağa ihtiyaç var. Şükür Allah’a her şekilde bizim bu işleri yapabilmemiz için kredimiz var. Gittiğiniz zaman kuru kuruya kimse size borç vermez. Bizim borçlanmamız da devletle olan borçlanmamız. Yani İller Bankası’na borçlanıyoruz. Bunun yanında da ciddi manada da kendi içimizde öz kaynaklarımızı arsalarımızı üretip satıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine ürettiğimiz arsaları satışa sunacağız. Kaynağımız da var, finansa erişim noktasında şükür Allah’a imkanlarımız da var. Biz de bunları kullanıp vatandaşı hizmete ulaştırma noktasındayız. Ve birçok hizmet üretip çalışmalara devam ediyoruz.”

Ramazan ayının vatandaşa erişim noktasında gayet güzel geçtiğini, ifade eden Çolakbayrakdar, Müslüman aleminin bayramını da kutladı.