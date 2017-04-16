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16 Nisan 2017 13:04

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar oyunu kullandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar oyunu kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar oyunu kullandı

16 Nisan 2017 13:04


Anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullanacağı Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geldi. Burada oyunu kullanan Başkan Çolakbayrakdar gazetecilere yaptığı açıklamada sandıktan çıkan her sonucun birlik ve beraberliğe katkı koymasını dileyerek, “Malumunuz olduğu üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen anayasa değişikliğinin kararı millete gitti. Bugün sandık milletin önüne geldi. Yetkinin, kararın, sözün sahibi olan millet bugün yetkisini kullanacak. İnşallah akşam da neticeler ortaya çıkacak. Bize düşen bundan sonra milletin vermiş olduğu karara hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde uyup Türkiye’yi daha güzel günlere taşıyacak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmek. Her sonucun birliğimize, beraberliğimize katkı koymasını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.


Oyunu kullanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar okuldan ayrıldı.




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