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12 Eylül 2017 13:01

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar: “Yeni nesil parkımız örnek teşkil ediyor”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi’nde 18 bin metrekare alana kurulu olan yeni nesil parkta incelemelerde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar: “Yeni nesil parkımız örnek teşkil ediyor”

12 Eylül 2017 13:01


Başkan Çolakbayrakdar,Yenidoğan Mahallesi’ndeki park ziyareti sırasında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla yakından ilgilenerek, keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklara Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sinan ve Sinem’ çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti. Fotoğraf çektirmek isteyen çocukları da geri çevirmeyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini vurgulayarak, parkların çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olduğuna dikkat çekti. Yeşil alanlara, parklara, çocuk oyun ve spor gruplarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuk ve gençlerimizin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar yapıyoruz. Parklarımıza özellikle akşam vakitlerinde bölge sakinlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bunlardan biri olan Yenidoğan Mahallemizdeki park tamamlandı. Yaklaşık 18 bin metrekare alana kurulu olan yeni nesil parkımızın içerisinde; bir adet dev oyun grubu, çocuk oyun eklemleri, fitness aletleri, sky park ve kaykay pisti, macera parkuru, interaktif oyun alanı, süs havuzu, bisiklet ve yürüyüş yolu, 12 kamelya ile 70 bank bulunmaktadır. İklim şartlarından dolayı yeşillendirme çalışması önümüzdeki zaman diliminde yapılmasıyla birlikte parkımız tamamen hemşehrilerimin hizmetine sunulacak ama bu haliyle bile parkımız yoğun bir şekilde talep görüyor. Özellikle buradaki yeni nesil oyun grupları, çocuklarımızın ilgisini çekiyor. Bu şekilde fonksiyonlu yaptığımız büyük parklarımız; mahalle sakinlerimizin beğenisini kazanıyor. Bu ve benzeri parkları, diğer mahallelerimize de yapacağız. Şimdiden yaptırımız parklar bölge sakinlerine hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan için yeni nesil parklar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.




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