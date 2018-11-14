Kocasinan Belediyesi 44 ayda 1 milyon ton asfalt serdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, göreve geldikleri günden bu yana 44 ayda toplam bir milyon ton asfalt serimi yaptıklarını vekırılması güç bir rekor elde ettiklerini söyledi.

Yenileme çerçevesinde, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesine ağırlık veren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yol çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürerek, vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Argıncık Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Caddesi'nde asfalt çalışmasını başlatan Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara baklava ikram etti.

Burada gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarına katılan Başkan Çolakbayrakdar; ”Argıncık Mahallesi'nde vatandaşlarımızla beraber asfaltlama çalışmasında bulunduk. Hayırlı olsun. Nice 1 milyon ton asfaltlar Kocasinan'ın yollarında kullanılsın diyorum. Her yaptığımız hizmet; gerek oradaki bölge sakinleri gerekse bölge esnafı ile istişareler neticesinde yapılan çalışmalardır. Buradaki yapılan hizmet de bunun en büyük örneğidir. Esnaflarımızla aylar öncesinde görüşerek, onların isteği doğrultusunda ticari faaliyetlerin asgari düzeye indiği Kasımayında asfalt dökülmesini istediler ve bugün 1 milyonuncu ton asfaltın sonunu buraya sermek nasip oldu. 1 milyon rakamını aştık ve artık bu rakamın üstünde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Daha kaliteli hizmet sunmak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 44 ayda 1 milyonton asfalt serimi yaparak tarihi bir rekor elde ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'da en iyi ve kaliteli hizmeti hedefliyoruz. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diyerek sözlerini noktaladı.

İncelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Asfaltlama çalışmalarının sürdüğü cadde üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kendisini sevgiyle kucaklayan vatandaşların çay teklifini ise geri çevirmedi.