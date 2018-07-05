Kocasinan Belediyesi 6 ayda 78 bin ağaç kurtardı

Geri dönüşüm alanında yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdüren Kocasinan Belediyesi, geleceğe emin adımlarla yürüyor. Dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağlayan Kocasinan Belediyesi, bünyesindeki kısa adı KAYÇEV olan Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş ile ilk 6 ayda 4 bin 700 ton ambalaj atığı toplayarak, 78 bin ağacı kesilmekten kurtardı.

Teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV’ de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesis de işlem görüyor ve bunlar geri dönüşüme kazandırılıyor.

İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını, evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi, iş yerleri ve kamu kurumlarında; iç mekan kutularıyla marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.