Kocasinan Belediyesi bayram öncesi çölyaklı aileleri sevindirdi

Ocak ayından beri çölyak alerjili bireyi olan ailelere düzenli olarak glutensiz gıda paketi dağıtan Kocasinan Belediyesi’nin bu seferki paketi bayram hediyesi oldu. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için canla başla hizmet üretiyoruz. Bu çerçevede meclis toplantımızda aldığımız kararla glutensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar her geçen gün artarak devam edecektir. Bilindiği üzere, çölyak, bir gıda alerjisidir. Gluten duyarlılığı sebebiyle çölyaklılar, glutensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması yani glütensiz gıdalar tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşehrilerimizin yanlarında yer alıyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glutensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi devam ettireceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin çölyaklı aileler için hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içinde; makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı, gofret, hamur işi karışım vb. gibi glütensiz yiyecekler bulunuyor.